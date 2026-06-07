Визит в больницу все-таки был: раскрыта правда о состоянии Гармаша

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 40 0

Однако посещение врача было в рамках профилактики.

Как себя чувствует Сергей Гармаш

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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В Мастерской «12» опровергли слухи об экстренной госпитализации Гармаша

Народный артист России Сергей Гармаш действительно посещал медицинское учреждение, однако это была не экстренная госпитализация, а профилактический визит. Об этом заявили в пресс-службе Мастерской «12» народного артиста РСФСР Никиты Михалкова, где служит актер.

«Сергей Леонидович проходил плановое медицинское обследование. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Самочувствие артиста хорошее, он находится в рабочем графике», — говорится в сообщении пресс-службы.

Хорошее самочувствие актера подтверждает и его плотная рабочая занятость. Уже с 8 по 11 июня Сергей Гармаш примет участие в репетициях, а 26 июня зрители увидят его на сцене в театрально-концертной программе «И жизнь, и слезы, и любовь!».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что некоторые издания распространяли информацию о том, что актера экстренно госпитализировали из-за обострения гастрита. Однако после появления этих слухов Сергей Гармаш поспешил успокоить поклонников, назвав появившиеся в сети новости «уткой».

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Визит в больницу все-таки был: раскрыта правда о состоянии Гармаша

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