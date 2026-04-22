В России появится ГОСТ на отечественное пиво

В стране также пройдет масштабная акция с участием крупнейших торговых сетей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

В России появится ГОСТ на отечественное пиво. Он может вступить в силу уже в третьем квартале этого года. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Известиях» заявил руководитель Роскачества Максим Протасов.

По его словам, в основу стандарта будут включены два вида требований — это происхождение сырья и производственные активы.

«Мы смотрим на то, из чего сделан продукт: пивоваренный солод, ячмень, несоложеные материалы, сахаросодержащие продукты. Они должны быть очищены производством. Локализация самого производства. Сам производитель и его производственные мощности должны физически находиться в нашей с вами стране. На эталонную полку попадает продукт, который является действительно российским от поля до бокала», — отметил руководитель Роскачества Максим Протасов.

На пресс-конференции также заявили о предстоящем старте масштабной федеральной акции «Дни пива в России». Она начнется 28 мая и продлится месяц. В проекте уже подтвердили участие десять крупнейших торговых сетей.

По аналогии с «Днями российских вин», на площадках будет проводиться дегустация, ярмарки, фестивали. Потребители смогут познакомиться с продукцией региональных производителей. Их продвижение — это ключевая задача акции.

Организаторы также рассчитывают, что проект будет способствовать развитию внутреннего туризма.

