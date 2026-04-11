Собянин: выпускники предпрофессиональных классов поступают в вуз по профилю

С этого учебного года в московских школах запустили городские курсы по математике, науке и технологиям для учеников с первого по шестой классы. Нововведение стало частью масштабного обновления системы образования в столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в канале в мессенджере MAX.

«Свыше 400 тысяч учеников начальной школы осваивают дополнительный курс математики для развития логического мышления и навыка решения нестандартных задач. 28 тысяч ребят из пятых-шестых классов классов углубленно изучают математику в группах, распределенных по интересам и целям в изучении предмета», — написал градоначальник.

Параллельно в столице продолжают развивать систему образовательных вертикалей для подростков. Ученики с седьмого по девятый класс могут выбрать профиль — например, IT или естественные науки — и готовиться к дальнейшему обучению в вузах при поддержке университетов-партнеров.

Особую роль играют предпрофессиональные классы, которые открыты более чем в 70% московских школ. В них старшеклассники получают углубленные знания и практические навыки по выбранному направлению. По данным мэрии, свыше 90% выпускников таких классов продолжают обучение в вузах по профилю. Всего доступно шесть направлений подготовки, включая инженерное, медицинское, IT, предпринимательское и медиасферу.

Школы с предпрофессиональными классами оснащены современным оборудованием — лабораториями и компьютерной техникой, что позволяет ученикам заниматься исследованиями и проектной деятельностью. Кроме того, выпускники проходят специальные экзамены, которые дают дополнительные баллы при поступлении. Для части учащихся уже начали выдавать единые сертификаты, подтверждающие их образовательный путь и взаимодействие с индустриальными партнерами.

