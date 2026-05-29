Есть или нет: как помолодеть и стать здоровее, используя голодание

Дарья Бруданова
В соцсетях огромную популярность набирают видео, где люди делятся опытом голодания. Но так ли это полезно?

Врач-диетолог Денисова: самостоятельно заниматься голоданием небезопасно

Есть люди, которые прекрасно себя чувствуют, когда начинают сидеть на жесткой диете. Однако такой способ привести себя в порядок подойдет далеко не всем. Об этом в беседе с aif.ru рассказала ученый секретарь Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук, врач-диетолог Наталья Денисова.

По словам эксперта, голодание — огромный стресс для организма. В отличие от растений, человек не умеет получать энергию от солнечных лучей, поэтому ему необходимо принимать пищу. Кроме того, как уточнила Денисова, диета нередко сопровождается плохим настроением. Дело в том, что из-за недостатка еды в организме начинают происходить метаболические нарушения. Например, запускаются процессы распада белка и вырабатывается гормон стресса.

При этом голодание не всегда вредит здоровью. Иногда его используют в лечебных целях. Но даже в этом случае человек не полностью отказывается от пищи. Врачи изучают карту пациента и рекомендуют на время воздержаться от определенных продуктов. Как правило, диета назначается людям, у которых есть выраженное ожирение.

«В домашних условиях самостоятельно заниматься голоданием небезопасно. Это может спровоцировать обострение имеющихся хронических заболеваний», — сказала Денисова.

Также врач добавила, что интервальное голодание — тоже небезопасно. В начале оно может активировать защитные ресурсы организма и помочь сбросить пару лишних килограмм. Тем не менее увлекаться таким способом похудения не стоит, так как длительный отказ от пищи — больше трех дней — принесет скорее вред, чем пользу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие продукты можно есть на ночь, чтобы не поправиться. Оказывается, универсального запрета на еду после шести часов вечера нет. Все зависит от индивидуального режима дня.

