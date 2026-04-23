«Искали по всему городу»: IVAN про курьез с райдером

Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 36 0

Белорусский певец Александр Иванов, известный под сценическим именем IVAN, поставил организаторов концерта в тупик одним пунктом.

Певец IVAN озадачил организаторов концерта всего одним требованием

Белорусский певец Александр Иванов, более известный под сценическим именем IVAN, рассказал о необычном случае, связанном с его райдером. Инцидент произошел во время одного из концертов артиста в России, о чем он поделился в интервью 5-tv.ru на афтепати проекта «Суперстар. Битва сезонов».

По словам певца, в одном из пунктов райдера, подготовленного для его выступления, значились белорусские вафли. Однако, как признался IVAN, он забыл удалить этот пункт после поездки в Беларусь.

Когда певец прибыл в Россию, организаторы мероприятия столкнулись с неожиданной проблемой: им пришлось искать вафли по всему городу, так как этот пункт остался в райдере, несмотря на то, что требование уже не имело смысла.

«Я просто забыл их выписать, если честно», — признался IVAN, отметив, что требования оставались стандартными — вода, чай, кофе, фрукты и бутерброды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певец IVAN поделился историей о своем главном детском страхе. Первое выступление артиста прошло на дне рождения его отца, но оно не оправдало ожиданий семьи. По словам исполнителя, он и его старший брат подготовили песню, но когда IVAN вышел перед гостями, его охватил страх, и он мгновенно сбежал.

