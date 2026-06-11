«Каляка-маляка»: Филипп Киркоров назвал свой новый нос внеземной красотой

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 870 0

Ранее артист отказывался комментировать свое преображение.

Киркоров сделал операцию на нос

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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Филипп Киркоров назвал свой нос неземной красотой

Народный артист России Филипп Киркоров с юмором отреагировал на обсуждения своего носа, которые в последнее время активно ведутся в интернете. Об этом сообщило Super.ru.

Во время беседы телеведущая поинтересовалась у певца, когда он в последний раз занимался «каляками-маляками». Неожиданный вопрос стал для поп-короля возможностью пошутить на тему изменений во внешности.

Отвечая ведущей, Киркоров заявил, что регулярно занимается «каляками-маляками», а затем перевел разговор на себя и свой внешний вид.

«Я постоянно занимаюсь этим, в своем стиле. Вот сделал нос каляка-маляка. Видишь, какая красота неземная? Нравится? Вот, у тебя хороший вкус, молодец», — высказался Киркоров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Филипп Киркоров затеял новое преображение, решив сделать голливудскую улыбку. Стоматологическое преображение — лишь часть масштабного обновления имиджа певца.

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