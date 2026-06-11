Мешает воспитание: Фомин рассказал, что боится обсуждать с мамой

Митя Фомин ввел табу на тему секса в разговорах с мамой

Певец Митя Фомин готов обсуждать с матерью любые рабочие неурядицы и личные драмы, однако тема секса в их общении — табу. Об этом артист рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премии FASHION PEOPLE AWARDS TEENS 2026.

Для исполнителя мама остается главным советчиком, чья мудрость помогает обрести спокойствие в сложные моменты.

«Лучшие уши — это уши мамы. Вы знаете, с мамой я об этом (о сексе. — Прим. ред.) действительно не говорю. С мамой я говорю о других вещах… Потому что мама меня воспитала», — сказал артист.

По словам Фомина, многие проблемы, заложенные еще в детстве, продолжают преследовать человека и во взрослом возрасте, и здесь материнская подсказка оказывается точнее любой другой.

«Мама может подсказать лучше другого человека, что с вами происходит, с той степенью спокойствия и мудрости и какого-то, знаете, вселенского добра, что вам становится спокойно, что касается неурядиц на работе, в личной жизни и где-то там еще», — поделился артист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Фомин стал реже заниматься сексом. Он связал это с тем, что люди стали более разборчивыми в выборе партнеров.

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