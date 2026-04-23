При атаке дрона ВСУ на Самарскую область погиб мирный житель

Обломки одного из дронов попали на крышу многоквартирного дома в Самаре, есть раненый.

Кто пострадал при атаке дронов ВСУ на Самарскую область

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Атака беспилотников на регионы России

Мирный житель погиб в результате атаки украинских беспилотников на промышленное предприятие в Самарской области. Об этом 23 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«В Новокуйбышевске в результате атаки на промышленные предприятия, по предварительным данным, есть пострадавшие. Один человек погиб», — написал глава региона в своем канале в MAX.

Кроме того, обломки одного из дронов ВСУ попали на крышу многоквартирного дома в Самаре. В результате инцидента один человек госпитализирован. На месте работают экстренные службы, развернут оперативный штаб.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Сызрани завершены аварийно-спасательные работы на месте обрушения подъезда многоквартирного дома, вызванного атакой украинского беспилотника. Об этом 22 апреля проинформировали в пресс-службе МЧС России.

В результате трагического инцидента погибли двое — женщина и ребенок. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев выразил глубокие соболезнования семье погибших и пообещал предоставить материальную поддержку. Всего пострадали двенадцать человек, один из которых находится в тяжелом состоянии. Тридцать жильцов были эвакуированы из здания.

Следственный комитет инициировал расследование по факту теракта. По информации от ведомства, в городе произошло падение и последующее срабатывание не менее 11 беспилотных летательных аппаратов. На место происшествия были направлены 317 сотрудников МЧС и 73 единицы специализированной техники. В Сызрани в связи с происшествием отменены все массовые мероприятия, и введен режим чрезвычайной ситуации.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
75.00
0.41 87.97
0.20
