В Финляндии признали невозможность помочь Украине через санкции против РФ

Мурад Устаров
Политик призвал возобновить покупку российских энергоносителей.

Политик Мема: санкции против РФ и кредит не помогут Украине

Выделение денежного кредита киевскому режиму и введение новых ограничений в отношении России не повлияют на обстановку на Украине. Об этом на своей странице в социальной сети заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Одобрение 20-го пакета санкций против России, а также кредит в размере €90 млрд евро ничего не решат для Украины. В момент, когда война в Иране дестабилизирует рынки, продолжение провальной стратегии против России не пойдет на пользу Европе», — написал он.

Политик призвал европейские страны вернуться к экспорту российских энергоресурсов. По его словам, такой шаг позволит преодолеть энергетический кризис и остановить рост цен, который может вызвать недовольство среди граждан и массовые протесты.

Ранее послы Евросоюза одобрили кредит в 90 миллиардов евро Украине и 20-й пакет антироссийских санкций. Брюссель также ожидает от Будапешта и Братиславы отказа от несогласия с решением после восстановления поставок топлива по нефтепроводу «Дружба».

