Рособрнадзор: в ближайшие годы отмены ЕГЭ не произойдет

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Отмены единого государственного экзамена (ЕГЭ) в ближайшие годы не произойдет. Об этом ТАСС сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
По его словам, альтернативная модель поступления в высшие учебные заведения может появиться не ранее чем через десять лет.
Глава ведомства подчеркнул, что текущая система ЕГЭ, несмотря на все недостатки, гарантирует прозрачность и равные возможности для абитуриентов из любого региона страны.
В Рособрнадзоре также сообщали, что сдача госэкзамена в России каждый год будет начинаться не ранее 1 июня. В этом году в этот день пройдут сразу три экзамена: история, литература и химия.
Кроме того, выпускникам стал доступен специальный тренажер на Госуслугах, с помощью которого они могут отработать решение типовых задач и ознакомиться с форматом испытаний. На платформе, помимо тестов, есть темы для освоения и повторения и видео- консультации.
Что касается списка требований к сдаче ЕГЭ в 2026 году, то он остается прежним: выпускникам не допускается разговаривать, а также иметь при себе средства связи.
На рабочем столе могут лежать экзаменационные материалы, ручка с чернилами черного цвета, паспорт, разрешенные материалы по предмету, а также лекарства, бутылка воды и перекус.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
Нашли ошибку?