Рособрнадзор: в ближайшие годы отмены ЕГЭ не произойдет

Отмены единого государственного экзамена (ЕГЭ) в ближайшие годы не произойдет. Об этом ТАСС сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, альтернативная модель поступления в высшие учебные заведения может появиться не ранее чем через десять лет.

Глава ведомства подчеркнул, что текущая система ЕГЭ, несмотря на все недостатки, гарантирует прозрачность и равные возможности для абитуриентов из любого региона страны.

В Рособрнадзоре также сообщали, что сдача госэкзамена в России каждый год будет начинаться не ранее 1 июня. В этом году в этот день пройдут сразу три экзамена: история, литература и химия.

Кроме того, выпускникам стал доступен специальный тренажер на Госуслугах, с помощью которого они могут отработать решение типовых задач и ознакомиться с форматом испытаний. На платформе, помимо тестов, есть темы для освоения и повторения и видео- консультации.

Что касается списка требований к сдаче ЕГЭ в 2026 году, то он остается прежним: выпускникам не допускается разговаривать, а также иметь при себе средства связи.

На рабочем столе могут лежать экзаменационные материалы, ручка с чернилами черного цвета, паспорт, разрешенные материалы по предмету, а также лекарства, бутылка воды и перекус.

