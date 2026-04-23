Рособрнадзор: в ближайшие годы отмены ЕГЭ не произойдет

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 35 0

Госэкзамен гарантирует прозрачность и равные возможности для абитуриентов из любого региона страны.

Отменят ли ЕГЭ в России в 2026 году

Отмены единого государственного экзамена (ЕГЭ) в ближайшие годы не произойдет. Об этом ТАСС сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, альтернативная модель поступления в высшие учебные заведения может появиться не ранее чем через десять лет.

Глава ведомства подчеркнул, что текущая система ЕГЭ, несмотря на все недостатки, гарантирует прозрачность и равные возможности для абитуриентов из любого региона страны.

В Рособрнадзоре также сообщали, что сдача госэкзамена в России каждый год будет начинаться не ранее 1 июня. В этом году в этот день пройдут сразу три экзамена: история, литература и химия.

Кроме того, выпускникам стал доступен специальный тренажер на Госуслугах, с помощью которого они могут отработать решение типовых задач и ознакомиться с форматом испытаний. На платформе, помимо тестов, есть темы для освоения и повторения и видео- консультации.

Что касается списка требований к сдаче ЕГЭ в 2026 году, то он остается прежним: выпускникам не допускается разговаривать, а также иметь при себе средства связи.

На рабочем столе могут лежать экзаменационные материалы, ручка с чернилами черного цвета, паспорт, разрешенные материалы по предмету, а также лекарства, бутылка воды и перекус.

Тема:
ЕГЭ
15 апр
Определены правила сдачи ЕГЭ в 2026 году
13 апр
«Взяли за правило»: сдача ЕГЭ каждый год будет начинаться с 1 июня
8 апр
В точности как у детей: родители российских школьников попробуют сдать ЕГЭ
30 мар
Вместо 100 баллов — в разы меньше: какие ошибки мешают хорошо сдать ЕГЭ
25 мар
«Синдром ЕГЭ»: почему родители и школьники боятся выпускного экзамена
19 мар
Названы главные ошибки перед сдачей ЕГЭ: чего нельзя делать школьникам
18 мар
Бонусы за прописку: где школьники получают преимущества при поступлении в вузы
5 мар
ЕГЭ и ОГЭ-2026: новые правила, задания и расписание экзаменов
5 мар
ЕГЭ отменят? Что будет с российским образованием без единого экзамена
4 мар
Глава РУДН прокомментировал идею отмены ЕГЭ в России
+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
75.00
0.41 87.97
0.20
Последние новости

8:35
Бросил пить ради любви: Алексей Макаров начал жизнь с чистого листа
8:33
Даже за спиленные ветки: за какой мусор на участке дачникам грозит штраф в 2026 году
8:30
«Брючки укоротил»: Кирилл Андреев о костюме от Игоря Матвиенко и стиле
8:25
В Москве временно закроют Мавзолей Ленина
8:18
«Безумные идеи»: на Украине предложили переименовать Донбасс в честь Трампа
8:15
«Очень страшно»: Лена Катина раскрыла отношение к пластическим операциям

Сейчас читают

Брюсселю пришлось оправдываться за заявление Урсулы фон дер Ляйен о Турции
Витаминная ловушка: как обычные добавки разрушают нервную систему
Бомба замедленного действия: как мармелад влияет на развития рака
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео