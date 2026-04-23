Израиль уничтожил школу, кладбище и центр гражданской обороны в поселке в Ливане

Жертвой израильских ударов по Ливану стала журналистка одного из изданий. Она погибла во время подготовки нового репортажа. Об этом сегодня сообщили в местном отделении Красного Полумесяца. Израиль расширяет зону боевых действий на юге страны. Так, в одном из поселков уничтожены школы, мечеть и даже кладбище. Что осталось от населенного пункта, рассказывает корреспондент телеканала «Аль-Маядин» Аббас Саббаг.

Постепенно раскрываются все новые цели израильской армии в ходе все более интенсивной военной операции против Ливана, она продолжается с начала марта.

Здесь, в поселке Кбриха в районе Маржаюн, израильские силы разрушили две школы. Объекты, которые они называют «военными», на самом деле — учебные заведения и жилые дома, где, как и положено, учатся и живут дети. И, как видно на этих кадрах, никакой военной инфраструктуры здесь не было и нет, но теперь разрушенные здания школ в поселке, который неоднократно подвергался израильским атакам.

«Вот цели врага: три школы, здание муниципалитета, дома в поселке, мечети, кладбище, магазины — пекарня и мясная лавка… не осталось ничего. Кбриха, как и многие другие деревни, служит примером стойкости, сопротивления и патриотизма. Мы победим и восстановим наш дом. Он станет еще прекраснее, чем прежде», — сказал местный житель.

Вот как выглядит сейчас Кбриха: на месте домов — руины, уничтожен даже центр гражданской обороны. Израильтяне не пощадили даже кладбище и мечеть. Такая же картина сейчас во многих ливанских городах. И это — наглядное свидетельство, что атаки в первую очередь направлены против гражданской инфраструктуры и всего, что обеспечивает нормальную жизнь горожанам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.