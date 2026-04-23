Израиль уничтожил школу, кладбище и центр гражданской обороны в поселке в Ливане

Местные жители заявляют, что военной инфраструктуры в поселке не было.

Жертвой израильских ударов по Ливану стала журналистка одного из изданий. Она погибла во время подготовки нового репортажа. Об этом сегодня сообщили в местном отделении Красного Полумесяца. Израиль расширяет зону боевых действий на юге страны. Так, в одном из поселков уничтожены школы, мечеть и даже кладбище. Что осталось от населенного пункта, рассказывает корреспондент телеканала «Аль-Маядин» Аббас Саббаг.

Постепенно раскрываются все новые цели израильской армии в ходе все более интенсивной военной операции против Ливана, она продолжается с начала марта.

Здесь, в поселке Кбриха в районе Маржаюн, израильские силы разрушили две школы. Объекты, которые они называют «военными», на самом деле — учебные заведения и жилые дома, где, как и положено, учатся и живут дети. И, как видно на этих кадрах, никакой военной инфраструктуры здесь не было и нет, но теперь разрушенные здания школ в поселке, который неоднократно подвергался израильским атакам.

«Вот цели врага: три школы, здание муниципалитета, дома в поселке, мечети, кладбище, магазины — пекарня и мясная лавка… не осталось ничего. Кбриха, как и многие другие деревни, служит примером стойкости, сопротивления и патриотизма. Мы победим и восстановим наш дом. Он станет еще прекраснее, чем прежде», — сказал местный житель.

Вот как выглядит сейчас Кбриха: на месте домов — руины, уничтожен даже центр гражданской обороны. Израильтяне не пощадили даже кладбище и мечеть. Такая же картина сейчас во многих ливанских городах. И это — наглядное свидетельство, что атаки в первую очередь направлены против гражданской инфраструктуры и всего, что обеспечивает нормальную жизнь горожанам.

23 апр
Белый дом: США не ставили сроков завершения режима прекращения огня с Ираном
22 апр
«Трудные времена»: цены на презервативы повысятся из-за войны в Иране
22 апр
«Взирают свысока»: Лавров о разжигании Западом конфликта на Ближнем Востоке
22 апр
«Еще три-пять дней»: Трамп дал Ирану время вернуться к переговорам
21 апр
Спецборт МЧС России доставляет российских граждан из Бейрута в Москву
20 апр
«Важнее всего»: как в Ливане пытаются восстановить мирную жизнь
18 апр
Небо закрыто: российским авиакомпаниям продлили ограничения на полеты над Ираном
17 апр
Трамп: Иран согласился больше никогда не перекрывать Ормузский пролив
15 апр
Передумал: Трамп объявил Ормузский пролив открытым для всех судов
15 апр
Прорвал блокаду? Иранский супертанкер опозорил США
Последние новости

8:35
Бросил пить ради любви: Алексей Макаров начал жизнь с чистого листа
8:33
Даже за спиленные ветки: за какой мусор на участке дачникам грозит штраф в 2026 году
8:30
«Брючки укоротил»: Кирилл Андреев о костюме от Игоря Матвиенко и стиле
8:25
В Москве временно закроют Мавзолей Ленина
8:18
«Безумные идеи»: на Украине предложили переименовать Донбасс в честь Трампа
8:15
«Очень страшно»: Лена Катина раскрыла отношение к пластическим операциям

Сейчас читают

Брюсселю пришлось оправдываться за заявление Урсулы фон дер Ляйен о Турции
Витаминная ловушка: как обычные добавки разрушают нервную систему
Бомба замедленного действия: как мармелад влияет на развития рака
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео