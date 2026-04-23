Лицо с обложки в ущерб здоровью: топ-5 трендов, которые убьют вашу кожу

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 45 0

Важно помнить, что базовый минимум ухода за лицом — это очищение, увлажнение и фотозащита.

Фото: www.globallookpress.com/imageBROKER.com/Michaela Begsteiger

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Косметолог Брыгина: ретинол в больших дозах вызывает химический ожог кожи

В погоне за быстрым эффектом «отдохнувшей» и сияющей кожей бьюти-советы из социальных сетей могут только навредить здоровью. Об этом Life.ru рассказала врач-косметолог, врач-дерматолог Анна Брыгина.

По словам эксперта, в мире красоты, где один тренд сменяется другим, навешивая «эталоны» красоты, стремление к идеалу не должно превращаться в эксперимент над собой, ведь цена ошибки может быть слишком высокой.

Тренд на умывание ледяной водой

Вместо уменьшения отеков — спазм сосудов, а затем их компенсаторное расширение. В дальнейшем снижается устойчивость капилляров, что усиливает появления купероза и провоцирует сосудистую сетку.

Эффект «слоеного пирога»

При чрезмерном использовании сывороток и кремов на поверхности кожи формируется плотное покрытие, которое нарушает нормальный баланс влаги. Это может приводить к раздражениям и высыпаниям. Для грамотного ухода достаточно нескольких базовых продуктов.

«Базовый уход — очищение, увлажнение и фотозащита — остается необходимым минимумом для поддержания здоровья кожи», — пояснила специалист.

Косметика со спикулами

В домашних условиях невозможно обеспечить стерильность и точность регулирования глубины воздействия микроскопических игл. По этой причине высока вероятность подхватить инфекцию, воспаление и даже оставить на коже рубцы.

Неправильное применение ретинола

Использование слишком больших доз средства может вогнать кожу в состояние, близкое к химическому ожогу: появляется выраженное шелушение, повышается чувствительность к ультрафиолету, возрастает риск пигментации.

Полный отказ от ухода

Тренд на «естественность» — это не так прекрасно, как может показаться на первый взгляд. Учитывая, что кожа ежедневно сталкивается с загрязнениями, пылью и ультрафиолетом, без очищения этот «коктейль» из микробов смешивается с кожным салом, провоцируя воспаления, а отсутствие увлажнения только усиливают ее тусклость и обезвоженность.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

