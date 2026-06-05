Почти половина участников соцконтрактов в России вышла из бедности

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 56 0

Эта статистика за прошлый год, а с 2026-го круг получателей этой меры поддержки расширился.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2026

Более 650 человек получили поддержку в 2025 году благодаря социальным контрактам. Об этом сообщила заместитель председателя Счетной палаты России Галина Изотова в студии «Известий» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«На 20% объем госконтрактов — а это заявительный принцип — был увеличен в сравнении с 2024 годом. 47 миллиардов (рублей. — Прим. ред.) выделено в 2025 году на данное направление государственной поддержки», — сказал он.

Эффективность этой меры оказалась крайне высокой. Зампредседателя Счетной палаты уточнила, что уже с первого года участия в программе дополнительный доход получили 75% граждан, а 44% россиян смогли преодолеть финансовые трудности.

Галина Изотова также напомнила о нововведении, которое расширяет круг получателей помощи. Начиная с 2026 года право использовать эту меру государственной поддержки получили и участники специальной военной операции (СВО).

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — 2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня и уже традиционно становится одной из главных деловых площадок страны. Деловая программа включает более 150 мероприятий: сессии, панельные дискуссии, круглые столы, бизнес-завтраки, международные диалоги и встречи с представителями объединений БРИКС, ШОС, ЕАЭС и АСЕАН.

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