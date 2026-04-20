Трамп: США перехватили иранское судно, пытавшееся прорвать блокаду

|
Эсминец USS Spruance остановил корабль выстрелом в машинное отделение, сейчас он под контролем американской морской пехоты.

Когда США перехватили иранское судно

Фото: www.globallookpress.com/Keystone Press Agency/MCSN Aleksandr Freutel

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране

Президент США Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, что американские военные перехватили иранское грузовое судно Touska, которое пыталось прорвать военно-морскую блокаду в Оманском заливе. По словам главы Белого дома, длина корабля достигала почти 274 метров, а вес сопоставим с авианосцем.

«Американский эсминец с управляемыми ракетами USS Spruance перехватил Touska в Оманском заливе и дал ему предупреждение остановиться. Иранский экипаж отказался подчиниться, поэтому наш корабль остановил их на месте, проделав дыру в машинном отделении», — написал Трамп.

Сейчас судно находится под контролем морской пехоты США, а его груз изучается. Ранее минфин США ввел санкции в отношении Touska.

Днем ранее американские ВМС перехватили 23 иранских судна в рамках блокады Ормузского пролива. В центральном командовании вооруженных сил США отчитались, что за первые 72 часа блокады 14 кораблей изменили курс по требованию американцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп назвал Израиль надежным союзником Америки. Соответствующее заявление он опубликовал в своей соцсети Truth Social.

Американский лидер подчеркнул, что ему безразлично чужое мнение о руководстве Тель-Авива, главное — его собственная оценка. По словам Трампа, еврейское государство доказало свою преданность: оно храброе, смелое, верное и умное.

Президент также добавил, что Израиль полностью оправдал его ожидания, в то время как другие страны отвернулись от Соединенных Штатов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
+4° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
76.05
-0.04 89.63
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:19
Без результатов? Спасатели завершили очередной этап поисков пропавшей семьи Усольцевых
11:07
«Общаемся как братья»: Александр Лукашенко про Владимира Путина
11:04
От деревни до Пекина: где учится сын Александра Лукашенко Николай
10:50
Два этапа: раскрыт порядок индексации пенсий в 2027 году
10:34
Основная причина внезапной смерти: какая болезнь сердца протекает без симптомов
10:19
В Ставропольском крае ФСБ задержала гражданку Германии за подготовку теракта

Сейчас читают

Анализ текущего исполнения бюджета США за второй квартал 2026 финансового года
Не оставили шансов дронам боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026
Радоница 2026: что можно и нельзя делать, как правильно поминать усопших и молиться

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео