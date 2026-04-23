Посылает знаки с того света: как семья Владимира Левкина живет после смерти певца

Вдова и дочь Владимира Левкина рассказали, как справляются с тяжелой потерей. Что за неожиданную находку обнаружила Маруся после смерти мужа? Каким образом певец поддерживает своих родных даже с того света? Кем хочет стать младшая наследница звезды? И готова ли ее мама к новым отношениям? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Мы недавно были в торговом центре, и к Нике подвалили мальчики познакомиться. Ну как к Нике, к нам. Они не сразу поняли, что это мама с дочкой, а мне было так приятно. Они как-то потом пригляделись. Испугались, пригляделись, а я уже шла такая счастливая», — рассказывает Маруся Левкина.

Вдова экс-солиста группы «На-На» делится: от поклонников нет отбоя. Добиться внимания Маруси пытаются как мужчины постарше, так и совсем молодые парни, однако все они получают отказ. К новым романам артистка пока не готова.

«Владимир Левкин задал такую планку. Так или иначе, как бы я этого ни хотела, кто бы ни появился рядом, я все равно, наверное, буду сравнивать», — отмечает она.

По словам Маруси, несмотря на то, что со дня смерти Владимира прошло уже полтора года, она до сих пор часто разговаривает с ним. А в особо трудных ситуациях обращается за советом.

«Я иногда так прихожу к нему на кладбище и говорю: „Вов, ты как решишь, так оно и будет“. Иногда любой вопрос так и решается. Правда, что-то есть такое мистическое в моей жизни», — признается Маруся Левкина.

«Это память, и память должна жить. Тем более это память о любимом человеке. Я думаю, там и десять лет, и 20. Она будет приезжать туда глубоко уже пожилым человеком, уже с внуками от своих деток и вспоминать, эту нести память до конца своих дней», — говорит светский журналист Олег Цуриков.

Певица уверена: музыкант приглядывает за ней и дочерью и даже посылает им знаки. В качестве примера приводит загадочную историю, которая произошла после его смерти.

«Покойные родственники действительно могут помогать. Они могут оберегать и защищать в виде самого надежного, любящего защитника», — подчеркивает парапсихолог Сергей Шмелев.

Незадолго до трагедии Владимир потерял кольцо. Жене ничего не сказал, боялся огорчить. А уже после ухода артиста Марусе позвонил Юрий Лоза и сообщил, что украшение нашлось, причем волшебным образом.

Оказалось, что Левкин выронил его в такси, когда возвращался с концерта. Водитель передал его организаторам мероприятия, которые заказывали машину. А те, в свою очередь, отдали вещь Лозе. Он собирался вернуть его коллеге, но не успел.

Теперь кольцо лежит на полочке у вдовы рядом с иконами и памятными снимками. Женщина с грустью смотрит на украшение и говорит, что не хочет замуж ни за кого другого.

«Нет, нет. Я точно, как сказала моя дочь тоже, отженихалась», — заявляет Левкина.

«У них настолько была сильная связь, это настолько была крепкая пара, крепкая семья, крепкий союз, что я думаю, она вряд ли сейчас думает о каких-то отношениях. Она до сих пор еще в сердце теплит воспоминания, воспоминания их любви», — объясняет журналист Цуриков.

Все мысли Левкиной сейчас занимает дочь, которая очень похожа на своего папу.

«Даже кольцом стучать по столу в ритм — от него тоже, постоянно он так делал. Много-много таких мелочей, которые я делаю, и потом думаю: ого, а так папа делал», — делится Ника Левкина.

Девочка пошла по стопам родителей. Еще при жизни Владимира она начала писать песни, некоторые из них даже звучали на радио. Маруся вспоминает, с каким трудом им с мужем удалось этого добиться, ведь за ротацию от них требовали заоблачные суммы.

«Даже попадание на одно, практически федеральное радио для детей, нам объявили сумму, на которую Владимир Александрович тогда сказал: «Я не окуплю». А потом, знаете, просто нашел электронный адрес и отправил Никины песни. Не подписав кто, чего. Они зашли и сказали: «А вы могли бы приехать к нам в студию?» И когда они увидели, как Ника работает, взяли ее песни на радио. Вова говорит: «Вот видите, даже не понадобилось столько миллионов», — рассказывает Маруся Левкина.

Теперь Ника исполняет свои песни в популярном детском коллективе. Скоро у нее должна состояться премьера. Мама гордится успехами девочки и тем, как уверенно она следует к своей цели.

«Мне очень повезло с дочкой, потому что она у меня не по годам рассудительная. Она меня очень любит, я знаю. И в минуты, когда ей хочется этот пубертат включить, она вспоминает, как мне сейчас трудно, и она меня так обнимает, говорит: „Все нормально“. Вы знаете, мне даже иногда кажется, что это не Ника, а вот папа в ней говорит», — заявляет вдова музыканта.

Еще одно увлечение Левкиной-младшей — кино. Она хочет стать актрисой. Ходит по кастингам, записывает пробы и верит, что однажды получит роль своей мечты.

«Конечно, главная. Какой-нибудь, знаете, необычной, мечтательной девочки в глубоком фильме. А может, даже в ужасах я хотела бы сняться в главной роли. Я думаю, это вообще не проблема», — уточняет Ника Левкина.

Ника не против оказаться и в кресле режиссера. Уже сейчас она делает небольшие шаги в этом направлении.

«Я снимаю маленькие короткометражки с друзьями. Это тоже можно считать. Но да, я двигаюсь в этом направлении», — подтверждает дочь певца.

Маруся уверена: какой бы путь ни выбрала Ника, у нее все получится. Ведь от папы девочке достались не только привычки и талант, но и невероятная целеустремленность.