Посылает знаки с того света: как семья Владимира Левкина живет после смерти певца
Владимира Левкина не стало полтора года назад. Какое влияние он продолжает оказывать на жизнь близких, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».
Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru
Вдова и дочь Владимира Левкина рассказали, как справляются с тяжелой потерей. Что за неожиданную находку обнаружила Маруся после смерти мужа? Каким образом певец поддерживает своих родных даже с того света? Кем хочет стать младшая наследница звезды? И готова ли ее мама к новым отношениям? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».
«Мы недавно были в торговом центре, и к Нике подвалили мальчики познакомиться. Ну как к Нике, к нам. Они не сразу поняли, что это мама с дочкой, а мне было так приятно. Они как-то потом пригляделись. Испугались, пригляделись, а я уже шла такая счастливая», — рассказывает Маруся Левкина.
Вдова экс-солиста группы «На-На» делится: от поклонников нет отбоя. Добиться внимания Маруси пытаются как мужчины постарше, так и совсем молодые парни, однако все они получают отказ. К новым романам артистка пока не готова.
«Владимир Левкин задал такую планку. Так или иначе, как бы я этого ни хотела, кто бы ни появился рядом, я все равно, наверное, буду сравнивать», — отмечает она.
По словам Маруси, несмотря на то, что со дня смерти Владимира прошло уже полтора года, она до сих пор часто разговаривает с ним. А в особо трудных ситуациях обращается за советом.
«Я иногда так прихожу к нему на кладбище и говорю: „Вов, ты как решишь, так оно и будет“. Иногда любой вопрос так и решается. Правда, что-то есть такое мистическое в моей жизни», — признается Маруся Левкина.
«Это память, и память должна жить. Тем более это память о любимом человеке. Я думаю, там и десять лет, и 20. Она будет приезжать туда глубоко уже пожилым человеком, уже с внуками от своих деток и вспоминать, эту нести память до конца своих дней», — говорит светский журналист Олег Цуриков.
Певица уверена: музыкант приглядывает за ней и дочерью и даже посылает им знаки. В качестве примера приводит загадочную историю, которая произошла после его смерти.
«Покойные родственники действительно могут помогать. Они могут оберегать и защищать в виде самого надежного, любящего защитника», — подчеркивает парапсихолог Сергей Шмелев.
Незадолго до трагедии Владимир потерял кольцо. Жене ничего не сказал, боялся огорчить. А уже после ухода артиста Марусе позвонил Юрий Лоза и сообщил, что украшение нашлось, причем волшебным образом.
Оказалось, что Левкин выронил его в такси, когда возвращался с концерта. Водитель передал его организаторам мероприятия, которые заказывали машину. А те, в свою очередь, отдали вещь Лозе. Он собирался вернуть его коллеге, но не успел.
Теперь кольцо лежит на полочке у вдовы рядом с иконами и памятными снимками. Женщина с грустью смотрит на украшение и говорит, что не хочет замуж ни за кого другого.
«Нет, нет. Я точно, как сказала моя дочь тоже, отженихалась», — заявляет Левкина.
«У них настолько была сильная связь, это настолько была крепкая пара, крепкая семья, крепкий союз, что я думаю, она вряд ли сейчас думает о каких-то отношениях. Она до сих пор еще в сердце теплит воспоминания, воспоминания их любви», — объясняет журналист Цуриков.
Все мысли Левкиной сейчас занимает дочь, которая очень похожа на своего папу.
«Даже кольцом стучать по столу в ритм — от него тоже, постоянно он так делал. Много-много таких мелочей, которые я делаю, и потом думаю: ого, а так папа делал», — делится Ника Левкина.
Девочка пошла по стопам родителей. Еще при жизни Владимира она начала писать песни, некоторые из них даже звучали на радио. Маруся вспоминает, с каким трудом им с мужем удалось этого добиться, ведь за ротацию от них требовали заоблачные суммы.
«Даже попадание на одно, практически федеральное радио для детей, нам объявили сумму, на которую Владимир Александрович тогда сказал: «Я не окуплю». А потом, знаете, просто нашел электронный адрес и отправил Никины песни. Не подписав кто, чего. Они зашли и сказали: «А вы могли бы приехать к нам в студию?» И когда они увидели, как Ника работает, взяли ее песни на радио. Вова говорит: «Вот видите, даже не понадобилось столько миллионов», — рассказывает Маруся Левкина.
Теперь Ника исполняет свои песни в популярном детском коллективе. Скоро у нее должна состояться премьера. Мама гордится успехами девочки и тем, как уверенно она следует к своей цели.
«Мне очень повезло с дочкой, потому что она у меня не по годам рассудительная. Она меня очень любит, я знаю. И в минуты, когда ей хочется этот пубертат включить, она вспоминает, как мне сейчас трудно, и она меня так обнимает, говорит: „Все нормально“. Вы знаете, мне даже иногда кажется, что это не Ника, а вот папа в ней говорит», — заявляет вдова музыканта.
Еще одно увлечение Левкиной-младшей — кино. Она хочет стать актрисой. Ходит по кастингам, записывает пробы и верит, что однажды получит роль своей мечты.
«Конечно, главная. Какой-нибудь, знаете, необычной, мечтательной девочки в глубоком фильме. А может, даже в ужасах я хотела бы сняться в главной роли. Я думаю, это вообще не проблема», — уточняет Ника Левкина.
Ника не против оказаться и в кресле режиссера. Уже сейчас она делает небольшие шаги в этом направлении.
«Я снимаю маленькие короткометражки с друзьями. Это тоже можно считать. Но да, я двигаюсь в этом направлении», — подтверждает дочь певца.
Маруся уверена: какой бы путь ни выбрала Ника, у нее все получится. Ведь от папы девочке достались не только привычки и талант, но и невероятная целеустремленность.
Нашли ошибку?