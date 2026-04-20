Правительство РФ поддержало законопроект об увеличении лимита выплаты по ОСАГО

Правительство России поддержало законопроект об увеличении максимальной компенсационной выплаты по ОСАГО. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Инициатором инициативы выступил председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он предложил увеличить выплаты по ОСАГО с 500 тысяч рублей до двух миллионов. Цель законопроекта — уравнять сумму компенсаций по ОСАГО и полису ОСГОП.

«Правительство РФ поддерживает законопроект с учетом указанного замечания», — сказано в официальном документе, который оказался в распоряжении издания.

Нововведение вступит в силу следующей весной — 1 марта 2027 года. Сейчас максимальный размер выплат по ОСАГО за ущерб имуществу — 400 тысяч рублей, а за вред жизни и здоровью — 500. Тем временем максимальная выплата по ОСГОП составляет два миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с 1 апреля стоимость ОСАГО изменилась. Водителям пересчитали коэффициент. Он зависит от страховой истории и количества выплат за предыдущий период. Так, если человек не попадал в ДТП, то стоимость полиса снизится. Однако если был виновником аварии, наоборот — вырастет.

