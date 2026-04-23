«Готов к поставкам»: Песков о возобновлении транзита газа в ЕС
Однако преградой в этой теме остается позиция европейских стран.
Фото: © РИА Новости/Дмитрий Лельчук
Россия технически готова возобновить поставки газа в Европу по сохранившейся ветке «Северного потока». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналиста ТАСС.
«Один „Северный поток“ сломан, второй готов к поставкам», — уточнил Песков.
Несмотря на наличие исправной ветки, о возобновлении поставок газа пока нет точной информации, и главной преградой в этой теме остается позиция самих европейских стран. По словам Дмитрия Пескова, европейцы сами ввели запрет на получение российского топлива по этому маршруту.
Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», проложенных по дну Балтики, произошли 26 сентября 2022 года. Сейчас расследованием предполагаемой диверсии занимаются немецкие силовики. Дания и Швеция, в чьих территориальных водах произошли подрывы, закрыли свои дела.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что арестованный по обвинению в подрыве газовых труб Сергей Кузнецов был действующим боевиком специального подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ).
