«Готов к поставкам»: Песков о возобновлении транзита газа в ЕС

Светлана Стофорандова
Однако преградой в этой теме остается позиция европейских стран.

В каком состоянии сейчас Северный поток

Песков: одна из веток «Северного потока» технически готова к поставкам газа в ЕС

Россия технически готова возобновить поставки газа в Европу по сохранившейся ветке «Северного потока». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналиста ТАСС.

«Один „Северный поток“ сломан, второй готов к поставкам», — уточнил Песков.

Несмотря на наличие исправной ветки, о возобновлении поставок газа пока нет точной информации, и главной преградой в этой теме остается позиция самих европейских стран. По словам Дмитрия Пескова, европейцы сами ввели запрет на получение российского топлива по этому маршруту.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», проложенных по дну Балтики, произошли 26 сентября 2022 года. Сейчас расследованием предполагаемой диверсии занимаются немецкие силовики. Дания и Швеция, в чьих территориальных водах произошли подрывы, закрыли свои дела.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что арестованный по обвинению в подрыве газовых труб Сергей Кузнецов был действующим боевиком специального подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

