Поможет меньше платить за ЖКХ: экономист о новом ГОСТе на системы отопления

Сергей Добровинский
Устройства, реагирующие на погоду способны более точно рассчитывать стоимость услуг.

Зачем вводят новый ГОСТ на системы отопления

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Новый ГОСТ на системы отопления поможет уменьшить платежи за ЖКХ

Новый государственный стандарт (ГОСТ) на системы отопления поможет уменьшить сумму коммунальных платежей для россиян. Об этом «Известиям» рассказал директор рынков России и СНГ «Фам Пропертис» Валерий Тумин.

Обновленный ГОСТ предусматривает оснащение жилых помещений устройствами с автоматикой, реагирующей на погоду. Соответствующие решения помогают менять температуру подачи теплоносителя в зависимости от внешних условий.

Таким образом, исключается перегрев в жаркую погоду, а потребление тепла в каждой квартире учитывается более точно.

Тумин отметил, что с января 2026 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги были проиндексированы на 1,7% в соответствии с изменившейся ставкой НДС.

Также осенью ожидается дополнительное повышение от 8% до 22% в различных регионах. По словам эксперта, внедрение нового оборудования становится обязанностью застройщиков и управляющих компаний и рассматривается в качестве инвестиции в инфраструктуру, а не прямой нагрузки на жильцов.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказался о росте тарифов в сфере ЖКХ.

