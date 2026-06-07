Умер заслуженный тренер России по спортивной гимнастике Вячеслав Селифанов

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 27 0

Спортсмен и тренер скончался в 72 года.

Когда умер Вячеслав Селифанов

Фото: Федерация гимнастики России

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На 73-м году жизни умер заслуженный тренер России по спортивной гимнастике и обладатель Кубка СССР в этом виде спорта Вячеслав Селифанов. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России.

О причинах смерти спортсмена и наставника пока не сообщается.

«Вячеслав Сергеевич был гимнастом редчайшего таланта, входившим в состав сборной СССР в ее «золотой период», — говорится в заявлении федерации.

После этого он связал свою жизнь с тренерской деятельностью в московском клубе «Динамо». За долгие годы работы он воспитал множество звезд отечественного спорта, среди которых двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Алексей Воропаев и бронзовый призер Олимпиады, заслуженный мастер спорта России Людмила Ежова.

«Своим примером Вячеслав Сергеевич опровергал миф о необходимости „жесткой руки“ в гимнастике: для своих учениц он стал вторым отцом, мудрым наставником, с которым они могли поделиться любыми мыслями», — отмечают в пресс-службе Федерации гимнастики России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в возрасте 91 года скончалась чемпионка Олимпиады и заслуженный мастер спорта СССР Людмила Лысенко. На Играх 1960 года спортсменка завоевала «золото» в беге на дистанции 800 метров, установив мировой рекорд.

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