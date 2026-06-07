Люди в масках ворвались в офис оппозиционного блока «Сильная Армения»

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 101 0

Неизвестные арестовали всех присутствующих.

Что происходит с оппозицией на выборах в Армении

Фото: Reuters/Ann Wang

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В армянском городе Гюмри неизвестные в масках ворвались в офис оппозиционного блока «Сильная Армения» и задержали всех, кто находился внутри здания. Об этом ТАСС сообщила представительница альянса, правозащитница Гоар Мелоян.

«Неизвестные лица ворвались в офис и всех арестовали. В течение нескольких часов даже не пускали адвокатов внутрь», — заявила Мелоян.

Сегодня в Армении проходят парламентские выборы. Всего в избирательной гонке принимают участие 18 политических сил — 16 партий и два партийных блока. Явка на выборы высокая. По состоянию на 14:00 по местному времени (13:00 по московскому времени. — Прим. ред.) в голосовании приняли участие уже более 33% избирателей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что экс-президент республики, представляющий партийный блок «Армения», Роберт Кочарян заявил, что власти стараются изолировать оппозицию от выборов. По его словам, активистов задерживают, а в штабах наступает дезорганизация работы.

Кроме того, известно о пропаже бюллетеней и грубом нарушении тайны голосования.

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