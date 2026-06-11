Сценариста «Счастливы вместе» признали виновным в убийстве: 91 удар ножом

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Алена Куликова
Алена Куликова 44 0

Берестовой в состоянии сильного алкогольного опьянения нанес ранения бывшему участнику «Дома-2».

Берестовой находился в состоянии алкогольного опьянения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Сценариста «Счастливы вместе» признали виновным в убийстве звезды «Дома-2»

Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт Станиславу Берестовому — сценаристу сериала «Счастливы вместе». Заседание проходило 9 июня 2026 года в Измайловском районном суде, сообщили в канале судов общей юрисдикции города Москвы в мессенджере МАКС.

Согласно решению присяжных, именно Берестовой в состоянии сильного алкогольного опьянения нанес бывшему участнику «Дома-2» Дмитрию Лукину множественные ножевые ранения в ходе конфликта. Ключевая деталь дела — количество ударов: их насчитали 91. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Теперь суду предстоит обсудить вердикт и определить меру наказания. Это заседание назначено на 18 июня 2026 года. 

Ранее 5-tv.ru, сообщил, что обвиняемый выступил с последним словом в Измайловском суде Москвы. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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