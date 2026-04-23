Передача досье на парковке: почему охотники за НЛО до сих пор не нашли пришельцев

Metrо: убедительных доказательств присутствия инопланетян на Земле не существует

Убедительных доказательств присутствия инопланетян на Земле не существует. Об этом изданию Metro рассказал журналист Дэнни Лавелл после общения с охотниками за НЛО.

Автор посетил специализированный тренировочный лагерь в Аризоне, организованный организацией MUFON, где встретился с людьми, заявляющих о личных контактах с пришельцами. Среди собеседников исследователя были бывшие полицейские, сотрудники министерств и обычные граждане, уверенные в правдивости своих историй.

Лавелл отметил, что, несмотря на отсутствие физических улик, вера в инопланетян стала для многих формой современной религии.

«Я действительно думал, что, возможно, наступит момент, когда кто-то передаст мне досье на парковке, и оно приведет меня к ангарам с инопланетянами», — поделился разочарованием автор.

В ходе экспедиции Лавелл столкнулся с массой странных свидетельств. Например, один из участников лагеря рассказал, как обнаружил шестиметровый космический корабль с серыми существами внутри во время прогулки с собакой.

Другой мужчина утверждал, что врачи извлекли из его носа таинственный металлический объект после ночного визита существ с длинными пальцами. Однако образец якобы был утерян лабораторией.

Журналист также общался с бывшим констеблем, который до сих пор настаивает на своем похищении в Йоркшире в 1980 году. Кроме того, исследователь взял интервью у Ника Поупа, занимавшегося изучением НЛО в министерстве обороны Великобритании в течение двух десятилетий.

Особое внимание Лавелл уделил психологическому аспекту феномена. Он пришел к выводу, что увлечение темой внеземной жизни часто продиктовано чувством одиночества в современном обществе.

Многие «звездные души» — люди, считающие себя инопланетянами в человеческих телах — ищут в космосе решения земных проблем. Журналист заметил пугающую связь некоторых радикальных убеждений с ультраправыми идеями о превосходстве генофонда.

В книге «Погоня за пришельцами: вера и заговор в сердцах НЛО» автор резюмировал, что поиск внеземного разума — это скорее заполнение пустоты в человеческой душе, чем убежденность в их действительное существование.

