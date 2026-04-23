Хотел стать историком, но творил историю сам: жизнь и смерть Алексея Пиманова

Умер известный телеведущий Алексей Пиманов. Более 25 лет он вел программу «Человек и закон», ставшую для миллионов зрителей символом честного разговора о справедливости. Он создавал документальные циклы, снимал художественные фильмы, руководил крупными медиапроектами — и всегда оставался верен принципу: слово должно работать на благо общества.

Как жил Пиманов и почему он умер в возрасте 64 лет — читайте в материале 5-tv.ru.

Детство и юность Алексея Пиманова

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников

Алексей Викторович Пиманов родился 9 февраля 1962 года в Москве. Его отец рано ушел из семьи, и мать в одиночку воспитывала двоих сыновей.

С детства Алексей увлекался историей, мечтал стать профессиональным историком. Однако школьный учитель истории отговорил его от этой идеи, посоветовав получить более престижную и практичную специальность.

Юный Леша серьезно занимался спортом — футболом и хоккеем. Он выступал за второй состав «Локомотива» и получил звание кандидата в мастера спорта по футболу. Также он увлекался гитарой и чтением книг, особенно о событиях прошлого.

«Когда приходил из школы, мама меня ругала, потому что я прямо в пионерском галстуке, не снимая формы, садился за свой секретер и делал уроки. Учился хорошо, так что минут через 40 все было готово. А у мамы же обед стынет. Потом уже я спокойно ехал на тренировку по футболу или шел играть во двор. Другим ребятам надо было идти домой уроки делать, а я спокойненько кайфовал до вечера! У меня всегда так — если что-то не сделано, меня это гнет», — делился он в интервью с KP.RU.

После школы Пиманов поступил в техникум на факультет «автоматика и телемеханика», а затем — в Московский институт связи (сейчас — Московский технический университет связи и информатики). На третьем курсе его призвали в армию.

По распределению института он попал на космодром «Байконур» в Казахской ССР, где служил в космических войсках. Пиманов работал с узлом связи, дослужился до звания старшего сержанта и вернулся домой в 1986 году.

Карьера на телевидении Алексея Пиманова

www.globallookpress.com / © Maxim Burlak

После демобилизации Алексей Пиманов восстановился на заочное отделение института и начал работать на телевидении. Его первая должность — видеоинженер в ТТЦ «Останкино», позже он стал оператором. В 1989 году он перешел в редакцию общественно-политических программ ЦТ Гостелерадио СССР.

Карьера Пиманова развивалась стремительно. В 1989–1990 годах он был ведущим программы «Ступени». В 1990–1991-х — специальным корреспондентом телекомпании ВИD. В 1992–1994 годах он был автором, ведущим и режиссером программы «За Кремлевской стеной». А в 1993–1994-х — директором студии «Резонанс» ТРК «Останкино».

В марте 1993 года Пиманов был включен в состав Временного совета при президенте РФ по совершенствованию защиты свободы слова.

В 1995–1997 годах он работал продюсером программ «Семь дней спорта», «Футбольное обозрение», «Новости спорта» и «Человек и закон». С 1996 года стал бессменным ведущим «Человека и закона», а также занимал пост генерального директора телекомпании «Останкино» (бывшая «РТС») до 2010 года.

В 1992 году Пиманов получил второе высшее образование, окончив факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова.

Одним из значимых проектов в его карьере стал документальный сериал «Кремль-9» (1999 год). Для этого проекта ФСО рассекретила ранее недоступные материалы: фотографии, видео, воспоминания очевидцев, справки и выписки спецслужб. Сериал основан на документах, которые долгое время носили гриф «Секретно».

С 2004 года Алексей Пиманов занялся кинопродюсированием, сценарным искусством и режиссурой художественных фильмов. Среди его работ — сериалы «Александровский сад», «Александровский сад 2», «Охота на Берию», а также фильмы «Три дня в Одессе», «Мужчина в моей голове», «Овечка Долли была злая и рано умерла» и другие.

В 2013 году Пиманов стал президентом медиахолдинга «Красная звезда». Он также является сопредседателем Ассоциации продюсеров кино и телевидения, руководителем проекта «Российское кино», членом Международной академии телевидения и радио.

Политическая деятельность Алексея Пиманова

www.globallookpress.com / Григорий Сысоев

В 2009 году Пиманов стал членом Общественной палаты РФ. В 2010 году он был избран депутатом Верховного Хурала Тувы от «Единой России», а в январе 2011 года стал сенатором Совета Федерации от этого региона, войдя в Комитет по обороне и безопасности. Он сложил полномочия сенатора в октябре 2013 года.

Личная жизнь Алексея Пиманова

www.globallookpress.com / Максим Блинов

Алексей Пиманов был женат трижды.

Первый брак телеведущего был с экономисткой Валерией Архиповой. Они познакомились во время учебы в техникуме. В браке родились два сына — Денис (1980) и Артем (1989). Оба впоследствии работали с отцом на телевидении. Брак продержался около десяти лет.

Со второй женой Пиманов познакомился на работе в «Останкино». Валентина Жданова (впоследствии Пиманова) работала редактором на программе «Поле чудес» вместе с Владиславом Листьевым. Знакомство произошло случайно: женщина забыла дома пропуск в телекомпанию, и Алексея попросили провести ее в здание.

«Поначалу Алексей показался мне излишне самоуверенным молодым человеком. Спустя время он сказал, что сразу влюбился. По его версии, он видел девушку, похожую на меня, в каких-то детских снах… Мы начали вместе работать, несмотря на мою деятельность в „Поле чудес“. В конце года отправились большой телевизионной компанией на фестиваль в Таллин. Всю ночь в поезде сидели, разговаривали, а когда остались вдвоем, Леша признался, что не представляет своей дальнейшей жизни без меня. В тот момент я тоже поняла, что он мне очень дорог», — рассказывала Валентина.

Влюбленные поженились и обвенчались в церкви. Пиманов удочерил дочь Валентины от первого брака — Дарью. У супругов сложился прочный семейный и творческий союз. Именно Валентина уговорила Пиманова перейти из программы «Ступени» в телекомпанию ВИD, а позднее они вместе придумали программу «За Кремлевской стеной».

Работа над ней серьезно сказалась на здоровье Валентины. Из-за стрессов однажды утром она просто не смогла встать с постели.

«Этот кошмар длился полтора года. Бесконечным докторам и больницам не было конца. Леша даже хотел оставить работу, чтобы выхаживать меня, — делилась Валентина Пиманова. — Мы переехали жить на дачу, чтобы быть на свежем воздухе. Я сказала ему: «Нет, ты должен идти вперед, а я выкарабкаюсь». И действительно, я выкарабкалась. Помог мой характер. Я буквально заново училась и ходить, и жить вообще. Алексей в тот момент во всех интервью говорил: «Мы такое пережили, что нам теперь уже ничего не страшно. Все плохое в нашей жизни позади», — рассказывала бывшая жена телеведущего.

Брак продлился более 20 лет.

В 2007 году, во время съемок фильма «Три дня в Одессе», Пиманов познакомился с актрисой Ольгой Погодиной. Между ними завязались отношения. В декабре 2013 года они поженились. У пары не было общих детей.

«Таких женщин, как Ольга, не бывает. Привлекательная, талантливая, с мозгами, да еще и с характером!» — говорил о ней телеведущий.

Ольга и Алексей не только супруги, но и творческие партнеры. Вместе они основали кинокомпанию «ОДА-Фильм» и работали над несколькими проектами, включая фильм «Мужчина в моей голове».

Смерть Алексея Пиманова

www.globallookpress.com / © Razhden Gamezardashvili

Алексей Пиманов скончался в возрасте 64 лет. Как сообщил 23 апреля 2026 года Первый канал, причиной стали проблемы с сердцем.

«Печальная новость, которая пришла только что. Не стало нашего коллеги — ведущего Первого канала Алексея Пиманова. «Талантливый журналист, режиссер, продюсер. Четверть века он вел программу «Человек и закон». И еще успевал писать сценарии к фильмам, снимать их и руководить крупным медиахолдингом «Красная звезда», — написали коллеги с Первого канала.