«Сердце билось за правду»: Захарова о смерти Алексея Пиманова

Телеведущий скончался на 65-м году жизни.

Мария Захарова назвала Пиманова человеком, сопереживающим судьбе России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новость о смерти ведущего программы «Человек и закон» Алексея Пиманова. Дипломат опубликовала пост в своем Telegram-канале.

По словам Марии Захаровой, Пиманов был человеком, который искренне сопереживал судьбе своей Родины.

«Билось его сердце в разы чаще, чем у очень многих. За правду, справедливость, страну и народ. Вечная память», — написала представитель МИД в личном блоге.

Алексей Пиманов скончался на 65-м году жизни. Как стало известно, причиной смерти стала внезапная остановка сердца. Журналист на протяжении десятилетий оставался одним из ключевых лиц Первого канала. Почти четверть века он вел передачу «Человек и закон», а также успешно занимался режиссурой, продюсированием и созданием сценариев.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным умершего телеведущего.

Последние новости

21:20
Коварная ловушка: женщина провалилась в туалет и провела в яме с фекалиями три часа
21:10
«Доверил нам жизнь супруги»: Аскольд Запашный о смелости Пиманова
21:00
Пятачок-спасатель: как свиньи помогают науке и людям
20:50
Женщина потрогала статую Нептуна за гениталии и получила крупный штраф
20:45
Водитель каршеринга сбил двух пешеходов в Москве
20:45
Фильм, который не захотел ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Сейчас читают

Хотел стать историком, но творил историю сам: жизнь и смерть Алексея Пиманова
Умер ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов
Скоро на свободу: сколько осталось сидеть Елене Блиновской
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео