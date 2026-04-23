«Сердце билось за правду»: Захарова о смерти Алексея Пиманова

Телеведущий скончался на 65-м году жизни.
Фото: Вадим Тараканов/ТАСС
Мария Захарова назвала Пиманова человеком, сопереживающим судьбе России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новость о смерти ведущего программы «Человек и закон» Алексея Пиманова. Дипломат опубликовала пост в своем Telegram-канале.
По словам Марии Захаровой, Пиманов был человеком, который искренне сопереживал судьбе своей Родины.
«Билось его сердце в разы чаще, чем у очень многих. За правду, справедливость, страну и народ. Вечная память», — написала представитель МИД в личном блоге.
Алексей Пиманов скончался на 65-м году жизни. Как стало известно, причиной смерти стала внезапная остановка сердца. Журналист на протяжении десятилетий оставался одним из ключевых лиц Первого канала. Почти четверть века он вел передачу «Человек и закон», а также успешно занимался режиссурой, продюсированием и созданием сценариев.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным умершего телеведущего.
25%
