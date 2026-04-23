«Заслужил уважение миллионов»: генеральный директор НМГ Баланова о смерти Пиманова

Алексей Мокряков

Причиной смерти ведущего стала остановка сердца.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Вклад телеведущего Алексея Пиманова в развитие российского телевидения и медиабизнеса невозможно переоценить. Об этом заявила генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

«Глубоко скорбим в связи с уходом Алексея Пиманова — выдающегося журналиста, режиссера, продюсера и общественного деятеля. Ушел из жизни человек, который не только формировал правовую культуру в обществе, но и вдохновлял своим примером коллег и зрителей. Более четверти века он был лицом программы „Человек и закон“, заслужив уважение миллионов зрителей своей честностью, профессионализмом и преданностью делу. Алексей также успешно руководил медиахолдингом „Красная звезда“. Его вклад в развитие российского телевидения и медиабизнеса невозможно переоценить», — отметила Баланова.

Его уход, добавила глава Национальной Медиа Группы, стал невосполнимой утратой для всех, кто знал и ценил работу телеведущего.

«Выражаем искренние соболезнования родным, близким и коллегам Алексея Пиманова», — заключила Светлана Баланова.

Алексею Пиманову было 64 года. Причиной смерти ведущего стала остановка сердца. На протяжении многих лет он оставался одним из ключевых лиц эфира Первого канала. Почти четверть века он вел передачу «Человек и закон», а также занимался режиссурой и писал сценарии.

