«Очень плохо»: Анастасия Волочкова раскрыла состояние здоровья своего отца

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 53 0

Больше десяти лет назад мужчина перенес инсульт.

Что с отцом Анастасии Волочковой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Отец Анастасии Волочковой плохо себя чувствует

Отец заслуженной артистки России Анастасии Волочковой плохо себя чувствует. Об этом знаменитость рассказала на своей странице в социальной сети.

Балерина отправилась в родной Санкт-Петербург, чтобы навестить семью.

«День семьи! Встреча в родном Питере. Папа (ему очень плохо). Мамочка. Доченька Ариадна. Давно не ездила в поездах», — написала Анастасия Волочкова.

Несмотря на непростые отношения с родными, бывшая прима Большого театра старается поддерживать с ними связь. Больше десяти лет назад ее отец — чемпион СССР в мужском парном разряде по настольному теннису Юрий Федорович — перенес инсульт. В последние годы 78-летний мужчина передвигается на инвалидной коляске. Кроме того, по словам артистки, он почти не говорит.

Два года назад Анастасия Волочкова публично обратилась к отцу. В своем посте знаменитость написала: «Папа! Живи! Пока ты жив, я чувствую себя ребенком». Тогда состояние здоровья Юрия Федоровича резко ухудшилось.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала, кто помог ей оплатить операцию в Германии. Щедрый подарок балерине сделал народный артист России Николай Басков. Назвать точную сумму расходов, которую взял на себя ее близкий друг знаменитость отказалась.

В феврале 2026 года Волочкова перенесла операцию. У нее практически полностью стерлась хрящевая ткань, из-за чего левая нога начала отказывать. Операция, за которую не решились взяться российские специалисты, проводилась сразу двумя профессорами в госпитале святой Марии в Мюльхайме.

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