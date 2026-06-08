Земля под ударом: 9 июня планету накроет мощная магнитная буря

Вероятность магнитной бури 9 июня достигла 85%

Магнитная буря с вероятностью 85% накроет Землю во вторник, 9 июня. Об этом сообщили ученые Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ.

«Вероятность магнитной бури 9 июня составляет 85%», — говорится в прогнозе.

По данным специалистов, индекс солнечной активности составляет около 5,8, что соответствует повышенному уровню. За минувшие сутки зарегистрированы несколько вспышек класса C, а выброшенные ранее потоки солнечной плазмы продолжают возмущать магнитосферу планеты.

Прогнозируемое значение индекса Ap — около 32, что указывает на сильные геомагнитные колебания. В течение дня возможны бури уровня G1–G2 с периодами усиления.

Специалисты предупреждают — даже умеренные геомагнитные возмущения могут влиять на спутниковую связь, навигационные системы и самочувствие людей. У метеозависимых возможны головные боли, скачки давления, повышенная утомляемость и раздражительность.

Чтобы смягчить воздействие, медики советуют соблюдать режим сна, пить больше воды, избегать стрессов и ограничить кофеин и алкоголь. При резком ухудшении состояния необходимо обратиться к врачу.

По прогнозам, геомагнитная обстановка начнет улучшаться после 9 июня — с 10 по 13 июня активность пойдет на спад, а к середине месяца магнитосфера стабилизируется.

Ранее 5-tv.ru писал, что в начале июня на Землю обрушилась серия магнитных бурь, вызвавшая перебои в работе спутниковых систем и недомогание у людей.

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