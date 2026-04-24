Гаубицу боевиков ВСУ смело «Ураганом». Лучшее видео из зоны СВО

|
Борис Сатаров

Цель обнаружил разведывательный беспилотник «Орлан-10» на дистанции более 30 километров.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

«Ураган» группировки «Центр» уничтожил гаубицу М777 на Добропольском направлении

Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» нанес удар по позиции 155-мм буксируемой гаубицы М777 американского производства. Самые яркие кадры из зоны проведения СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Вражескую позицию выявил расчет БПЛА «Орлан-10» в ходе воздушной разведки. Координаты цели передали артиллеристам, после чего расчет развернул установку в боевое положение и выполнил залп 220-мм реактивными снарядами с дистанции более 30 километров. Корректировку огня и контроль поражения вел беспилотник в реальном времени.

Последующий мониторинг подтвердил уничтожение гаубицы и ликвидацию артиллерийского расчета ВСУ. Расчеты «Ураганов» продолжают круглосуточно выполнять задачи по поражению живой силы и техники противника как на переднем крае, так и в глубине обороны.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.83
-0.17 87.53
-0.44
Последние новости

7:22
Иран может сделать исключение для России в вопросе пошлин за проход через Ормуз
7:15
«Лицо нашей страны»: Ляйсан Утяшева об уважении к киноиндустрии и образах
7:07
Трамп отверг идею ядерного удара по Ирану
7:00
«Историю чтим и уважаем»: Екатерина Волкова о том, как отмечает 9 Мая
6:55
Не получилось отменить: итальянцы хотят видеть русских, а Брюссель грозит отобрать гранты
6:47
ЦАХАЛ разрушает населенные пункты на юге Ливана, несмотря на перемирие

