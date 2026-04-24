Бонус для родителей: новая налоговая выплата будет доступна миллионам россиян

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Голикова: новая налоговая поддержка охватит миллионы семей с детьми

Более четырех миллионов российских семей смогут воспользоваться новой семейной налоговой выплатой уже в 2026 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой.

Она уточнила, что мера поддержки коснется тех родителей, которые воспитывают двух и более детей и официально имеют невысокий доход. Согласно предварительным расчетам властей, суммарно действие этого механизма распространится на 11 миллионов детей по всей стране.

Пособие будет выплачиваться ежегодно.

Голикова также обратила внимание на положительную динамику рождаемости в ряде субъектов России. В частности, улучшение показателей общего коэффициента рождаемости было зафиксировано в Республике Мордовия, Республике Карелия, а также в Чукотском автономном округе.

Параллельно с введением налоговой льготы в России продолжается работа по модернизации системы социальных пособий. Ранее министерство труда и социальной защиты представило скорректированный регламент назначения единого пособия, который позволит включить в программу дополнительно 74 тысячи многодетных семей.

Обновленные правила дают возможность сохранить право на государственную помощь даже в тех случаях, когда семейный бюджет незначительно превышает установленный прожиточный минимум — допустимый порог превышения составляет 10%.

