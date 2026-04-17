ВЦИОМ: 61% россиян считают, что мужчина должен воспитывать не своего ребенка

Шесть из десяти россиян (61%) считают, что следует продолжить воспитывать ребенка, даже в случае, если он окажется не от его. Об этом следует из результатов телефонного опроса аналитического центра ВЦИОМ от 8 апреля.

Всего в опросе приняли участие шесть тысяч россиян, достигших 18-летия. Большинство респондентов считает, что сложившиеся отношения между ребенком и отцом важнее, чем биологическая связь. Ведь отец — это тот, кто воспитал, прежде всего.

Лишь 11% участников опроса сошлись во мнении, что родителю стоит разлучиться с ребенком, так как кровное родство важнее.

В ходе опроса людям рассказали об инициативе введения обязательного ДНК-теста для ребенка в родильных домах, но при условии согласия обоих родителей. Эта инициатива поможет обеспечить защиту детей с самого рождения с правовой точки зрения. Например, в спорных ситуациях это облегчит назначение выплат и пособий.

Большинство опрошенных (52%) положительно оценили эту идею, а 16% высказались против. Четверть респондентов (25%) заявили, что им эта тема не интересна.

При этом 31% участников опроса уверены, что ДНК-тестирование лишь укрепит отношения в паре, 11% уверены в обратном. При этом 42% опрошенных россиян заявили, что процедура никак не повлияет на отношения.

Оказалось, что мужчины (70%) и женщины (67%) почти в равной степени готовы к проведению такой процедуры. Общий показатель по этому вопросу среди опрошенных составляет 68%.

