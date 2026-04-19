Нутелла, Пончик и Дьявол: какие детские имена запрещены во всем мире

Dаilу Маil: детские имена Нутелла и Дьявол запрещены во всем мире

В мире растет количество необычных имен для новорожденных, однако во многих государствах действуют строгие законодательные запреты на определенные варианты. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Пока знаменитости выбирают для своих детей такие имена, как Эппл (Яблоко) или Бэмби, официальные органы разных стран пресекают попытки назвать младенцев в честь шоколадной пасты, ядов или мифических персонажей.

Например, французские власти запретили называть девочку Нутеллой, заменив имя на Элла. А в Уэльсе суд заблокировал регистрацию ребенка под именем Цианид, посчитав это слишком экстремальным решением, даже несмотря на уверения матери в «красоте» слова.

Мировая практика показывает, что ограничения чаще всего касаются имен, которые могут вызвать дискомфорт или оскорбить общественные чувства.

В Японии существует запрет на имена с «темным» или насильственным смыслом, а в Дании родителям приходится выбирать из утвержденного списка, в который включены около семи тысяч вариантов.

Германия и Швеция строго следят за тем, чтобы имена не ассоциировались с историческими преступниками (например, с Адольфом Гитлером) или известными брендами, такими как IKEA.

Даже музыкальные предпочтения могут стать проблемой: шведские власти отклонили заявки на имена Металлика и Элвис.

Особое внимание уделяется религиозным и титульным аспектам. В США суды неоднократно отклоняли имя Иисус Христос, чтобы избежать богохульства, а также запретили мужчине официально стать Санта-Клаусом, опасаясь, что известие о его смерти в будущем может травмировать детей.

Австралия и Новая Зеландия выступают против использования официальных титулов в качестве имен, запрещая называть младенцев Президентами, Императорами или Герцогами.

В Новой Зеландии также были зафиксированы случаи запрета имен Люцифер и даже имен-фраз, таких как «Талула танцует хулу на Гавайях», поскольку судьи сочли их социальной инвалидностью для ребенка.

Илон Маск также столкнулся с ограничениями в Калифорнии, где цифры запрещены в документах, что вынудило его изменить имя сына с X Æ A-12 на римский вариант X Æ A-XII.

