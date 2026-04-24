Хор Сретенского монастыря выпустил песню ко Дню памяти жертв геноцида армян

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Съемки клипа на композицию проходили в знаковых местах, в числе которых Мемориальный комплекс «Цицернакаберд» и архитектурно-монументальный комплекс «Каскад» в Ереване.

Фото, видео: пресс-служба Хора Сретенского монастыря; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Хор Сретенского монастыря запускает международный документально-музыкальный проект «Притяжение», который объединит фильмы, песни и видеоклипы о культурных и духовных связях России с другими странами. Первая часть, посвященная Армении, выйдет уже осенью 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Хора Сретенского монастыря.

Одновременно состоялась премьера песни и клипа «Ov, Hayots ashkhar», исполненной участниками коллектива на армянском языке. Выход работы приурочен к 24 апреля — дате памяти жертв геноцида армян в Османской империи 1915 года. Создатели проекта подчеркивают, что эта композиция стала выражением уважения и солидарности с армянским народом.

Проект включает четыре серии, которые расскажут об Армении, Сербии, Узбекистане и Киргизии. Он реализуется при поддержке Института развития интернета и посвящен историческим связям, общим ценностям и культурному наследию этих стран.

Съемки первой части проходили в знаковых местах Армении, в том числе в мемориальном комплексе «Цицернакаберд», в Татевском монастыре и в архитектурном комплексе «Каскад» в Ереване. Главным героем фильма стал Дмитрий Харатьян, биография которого связана сразу с двумя культурами — русской и армянской. Параллельно в фильме показали работу хора, который изучает местную духовную музыку, язык и традиции.

Во время перелета Москва — Ереван артисты исполнили одну из композиций прямо на борту самолета. Записи, сделанные пассажирами, быстро распространились в интернете и набрали миллионы просмотров.

Художественный руководитель коллектива Андрей Полторухин отметил, что новый проект продолжает идеи предыдущей работы «Пробуждение», но выходит за рамки одной страны. По его словам, в центре внимания находится тема взаимного притяжения культур и народов, которые, несмотря на различия и исторические испытания, сохраняют общие ценности, память и связь друг с другом.

«Мы говорим о притяжении людей, культур и историй, которые на первый взгляд могут казаться разными, но на самом деле имеют гораздо больше общего. Даже через столетия, через сложные страницы истории, через расстояния и границы мы остаемся близкими друг к другу — в языке, в памяти, в вере, в отношении к своим корням», — подчеркнул Полторухин.

Ранее 5-tv.ru писал о необычной коллаборации — песне «Включи музыку», которую группа Filatov & Karas исполнила совместно с Хором Сретенского монастыря.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.83
-0.17 87.53
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака

