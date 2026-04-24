«Сдвинуть с мертвой точки»: Япония хочет возобновить диалог с Россией

|
Александра Якимчук
Отношения между государствами значительно ухудшились после начала спецоперации.

Диалог России и Японии

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Глава японского МИД Мотэги: Токио хочет возобновить диалог с Москвой

Япония хочет возобновить диалог с Россией. Об этом заявил глава японского МИД Тосимицу Мотэги на заседании профильного комитета верхней палаты парламента.

Министр отметил, что отношения Токио и Москвы значительно ухудшились после начала спецоперации. Поэтому обсуждение территориального вопроса и развитие совместных проектов были фактически приостановлены.

«Это вызывает большое сожаление, и мы хотели бы каким-то образом найти возможность сдвинуть ситуацию с мертвой точки», — сказал глава ведомства.

Тосимицу Мотэги также добавил, что Россия — это соседнее для Японии государство, поэтому поддерживать двусторонние отношения на надлежащем уровне — крайне важная задача.

При этом он подчеркнул, что в сложившихся обстоятельствах добиться этого будет непросто. Но Страна восходящего солнца, по словам Мотэги, намеревается приложить все возможные усилия для решения проблем между двумя государствами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что посла Японии в России Акиру Муто вызвали в МИД РФ, чтобы выразить протест. Причиной стало заключение японской компанией инвестиционного соглашения с украинским разработчиком боевых беспилотников.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Спецоперация
24 апр
«Орлан-10» обнаружил — «Мста-С» уничтожила. Лучшее видео из зоны СВО
23 апр
«Акация» уничтожила скопление техники ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
22 апр
Армия России сбила 368 украинских БПЛА за сутки и уничтожила безэкипажный катер
22 апр
Армия России поразила энергетические и транспортные объекты ВСУ
22 апр
Российские снайперы прикрыли штурмовиков. Лучшее видео из зоны СВО
21 апр
Саперы группировки «Центр» разминируют Красноармейск. Лучшее видео из зоны СВО
20 апр
Не оставили шансов дронам боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
18 апр
Расчет гаубиц Д-30 уничтожил «опорник» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
18 апр
«Молнии» бьют ВСУ в Херсонской области. Лучшее видео из зоны СВО
17 апр
Разминирование освобожденных территорий ДНР. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:03
Глава МИД Японии Мотэги рассказал о доверительных отношениях с Лавровым
11:49
«С удовольствием»: Мэрил Стрип призналась в романе с коллегой по съемкам
11:39
Правда против песен: Словения покажет фильмы о Палестине вместо «Евровидения»
11:28
Одноразовые диверсанты: как украинские спецслужбы вербуют подростков для терактов
11:27
В горах Бурятии четверых туристов накрыло лавиной
11:22
Хор Сретенского монастыря выпустил песню ко Дню памяти жертв геноцида армян

Сейчас читают

Как банки работают на майские праздники 2026 года: график и рекомендации
Хотел стать историком, но творил историю сам: жизнь и смерть Алексея Пиманова
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
Декор как орудие: 58-летняя женщина убила 93-летнего супруга при помощи вазы

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео