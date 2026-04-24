«Сдвинуть с мертвой точки»: Япония хочет возобновить диалог с Россией

Глава японского МИД Мотэги: Токио хочет возобновить диалог с Москвой

Япония хочет возобновить диалог с Россией. Об этом заявил глава японского МИД Тосимицу Мотэги на заседании профильного комитета верхней палаты парламента.

Министр отметил, что отношения Токио и Москвы значительно ухудшились после начала спецоперации. Поэтому обсуждение территориального вопроса и развитие совместных проектов были фактически приостановлены.

«Это вызывает большое сожаление, и мы хотели бы каким-то образом найти возможность сдвинуть ситуацию с мертвой точки», — сказал глава ведомства.

Тосимицу Мотэги также добавил, что Россия — это соседнее для Японии государство, поэтому поддерживать двусторонние отношения на надлежащем уровне — крайне важная задача.

При этом он подчеркнул, что в сложившихся обстоятельствах добиться этого будет непросто. Но Страна восходящего солнца, по словам Мотэги, намеревается приложить все возможные усилия для решения проблем между двумя государствами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что посла Японии в России Акиру Муто вызвали в МИД РФ, чтобы выразить протест. Причиной стало заключение японской компанией инвестиционного соглашения с украинским разработчиком боевых беспилотников.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.