«Сдвинуть с мертвой точки»: Япония хочет возобновить диалог с Россией

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Глава японского МИД Мотэги: Токио хочет возобновить диалог с Москвой
Япония хочет возобновить диалог с Россией. Об этом заявил глава японского МИД Тосимицу Мотэги на заседании профильного комитета верхней палаты парламента.
Министр отметил, что отношения Токио и Москвы значительно ухудшились после начала спецоперации. Поэтому обсуждение территориального вопроса и развитие совместных проектов были фактически приостановлены.
«Это вызывает большое сожаление, и мы хотели бы каким-то образом найти возможность сдвинуть ситуацию с мертвой точки», — сказал глава ведомства.
Тосимицу Мотэги также добавил, что Россия — это соседнее для Японии государство, поэтому поддерживать двусторонние отношения на надлежащем уровне — крайне важная задача.
При этом он подчеркнул, что в сложившихся обстоятельствах добиться этого будет непросто. Но Страна восходящего солнца, по словам Мотэги, намеревается приложить все возможные усилия для решения проблем между двумя государствами.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что посла Японии в России Акиру Муто вызвали в МИД РФ, чтобы выразить протест. Причиной стало заключение японской компанией инвестиционного соглашения с украинским разработчиком боевых беспилотников.
- 24 апр
- «Орлан-10» обнаружил — «Мста-С» уничтожила. Лучшее видео из зоны СВО
- 23 апр
- «Акация» уничтожила скопление техники ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 22 апр
- Армия России сбила 368 украинских БПЛА за сутки и уничтожила безэкипажный катер
- 22 апр
- Армия России поразила энергетические и транспортные объекты ВСУ
- 22 апр
- Российские снайперы прикрыли штурмовиков. Лучшее видео из зоны СВО
- 21 апр
- Саперы группировки «Центр» разминируют Красноармейск. Лучшее видео из зоны СВО
- 20 апр
- Не оставили шансов дронам боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 18 апр
- Расчет гаубиц Д-30 уничтожил «опорник» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 18 апр
- «Молнии» бьют ВСУ в Херсонской области. Лучшее видео из зоны СВО
- 17 апр
- Разминирование освобожденных территорий ДНР. Лучшее видео из зоны СВО
