Новый мост вместе с мэром города обрушился во время церемонии открытия

Эфирная новость 25 0

Пострадали восемь человек.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Колумбии только что построенный пешеходный мост обрушился прямо на церемонии открытия. В этот момент по нему торжественно шел мэр города вместе с жителями.

Очевидцы рассказали: конструкция стала сильно раскачиваться, тросы оборвались, и все, кто был на переправе, упали в реку. Пострадали восемь человек. В причинах обрушения сейчас разбираются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Нижегородской области рухнул автомобильный мост, в результате чего образовался огромный провал. По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают дорожные службы, движение транспорта на этом участке полностью перекрыто.

Ранее также стало известно об обрушении моста на федеральной трассе «Кавказ» в Дербентском районе Дагестана в районе населенного пункта Мамедкала. Из-за поднятия уровня воды движение на участке также было закрыто.

До этого в Каменске-Шахтинском на трассе М-4 в Ростовской области самосвал с открытым кузовом снес надземный пешеходный переход, который рухнул на проезжающие под ним автомобили.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.83
-0.17 87.53
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака

Новый мост вместе с мэром города обрушился во время церемонии открытия
