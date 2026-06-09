«Остается отпечаток»: чем опасна для детей череда партнеров у родителей

Психолог Карандина: череда партнеров у родителей влияет на восприятие ребенком отношений

Разводы и новые отношения давно стали привычной частью современной жизни. Однако, если ребенок регулярно видит рядом с мамой или папой новых партнеров, это может оставить серьезный след в его восприятии семьи и отношений. Семейный психолог Юлия Карандина в беседе с 5-tv.ru рассказала, почему взрослым стоит осторожнее подходить к знакомствам детей со своими избранниками и какие последствия могут ждать ребенка в будущем.

Ребенок запоминает модель отношений

По словам специалиста, дети во многом учатся строить отношения, наблюдая за родителями. Если мама или папа постоянно меняют партнеров, ребенок воспринимает это как норму.

«Когда дети видят, что родители меняют партнеров, то в дальнейшей жизни у них, конечно же, останется этот отпечаток», — объяснила психолог.

Эксперт отметила, что речь идет не только о конкретных воспоминаниях. Ребенок формирует представление о том, как устроены любовь, семья и привязанность. Именно поэтому взрослым важно понимать, какой пример они подают.

Не каждый новый роман нужно показывать детям

Одной из самых распространенных ошибок психолог считает поспешное знакомство ребенка с новым избранником.

После развода многие родители стремятся как можно быстрее включить нового человека в семейную жизнь. Однако ребенок может оказаться к этому совершенно не готов.

«Если родитель не уверен в партнере, что он будет с ним в дальнейшей жизни, то, конечно же, знакомить ребенка не стоит», — отметила Карандина.

По словам специалиста, дети часто не осознают, кто этот новый человек и почему он внезапно появляется в их доме.

«Ребенок не понимает: кто это? Почему он остался у нас? Почему сидит с мамой на кухне?» — отметила психолог.

Каждый новый человек — это стресс

Особенно тяжело ситуацию переживают маленькие дети. Для них семья является источником стабильности и безопасности. Когда взрослые постоянно меняются, чувство защищенности может разрушаться.

Ребенок привязывается к новому человеку, начинает ему доверять, а затем внезапно теряет этот контакт после очередного расставания родителя. Такие ситуации могут повторяться несколько раз подряд.

В результате у ребенка формируется убеждение, что близкие люди надолго не остаются, а отношения неизбежно заканчиваются разрывом.

Последствия могут проявиться спустя годы

По словам Юлии Карандиной, последствия подобных ситуаций нередко становятся заметны уже во взрослом возрасте.

У человека могут возникать трудности с доверием, страх близости или, наоборот, стремление постоянно менять партнеров, повторяя модель поведения родителей.

«Отпечаток это стопроцентно оставит на ребенке», — подчеркнула специалист.

Отдельную опасность, по словам эксперта, представляет ситуация, когда родители недостаточно хорошо знают нового партнера, но уже приводят его в дом.

Психолог рассказала, что в своей практике сталкивалась с историями, когда отчимы проявляли нездоровый интерес к детям.

«Сколько я провела консультаций, когда отчим приставал к девочке. Это страшно», — призналась Карандина.

Именно поэтому специалист рекомендует не торопиться знакомить ребенка с новым избранником и сначала убедиться в надежности человека.

Как поступить правильно

По мнению психолога, универсального рецепта здесь нет. Каждая ситуация требует индивидуального подхода. Однако главный принцип остается неизменным: интересы ребенка должны стоять выше романтических переживаний взрослых.

Прежде чем знакомить сына или дочь с новым партнером, стоит убедиться, что отношения действительно серьезны и имеют перспективу.

«Родителям совет такой: прежде чем вы собираетесь свою жизнь в дальнейшем провести с партнером, пожалуйста, где-то встречайтесь, общайтесь. Не надо каждого первого встречного или какого-то хорошего знакомого приводить ребенку. Это огромная травма для него», — подчеркнула специалист.

Эксперт советует родителям не спешить объединять личную жизнь и воспитание детей. Новые отношения требуют времени для проверки, а ребенку необходимы стабильность, безопасность и уверенность в том, что самые близкие люди не исчезнут из его жизни так же внезапно, как появились.

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