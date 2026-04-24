Дмитриев прокомментировал сообщения о планах США пригласить РФ на саммит G20

Россия всегда была частью G20. Об этом на своей странице в социальной сети Х написал помощник президента России и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Таким образом политик прокомментировал сообщения о планах США пригласить РФ на саммит G20 в 2026 году.

Накануне в газете The Washington Post вышла статья, в которой говорилось, что американский лидер Дональд Трамп хочет, чтобы его российский коллега Владимир Путин посетил встречу в Майами. Именно там через восемь месяцев должен состояться саммит G20.

Глава Белого дома, как уточнялось в материале, ясно дал понять: Россия обязана присутствовать на всех мероприятиях G20, так как он настроен на продуктивный диалог со всеми странами-участницами «Большой двадцатки». Однако официального приглашения РФ еще не получила.

