«Был генератором идей»: коллега Пиманова о его смерти

Александра Якимчук
Часть проектов, придуманных телеведущим, будут все же воплощены в жизнь, но уже без его участия.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Телеведущий, режиссер, залуженный артист России Алесей Пиманов всегда был полон идей. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал советник по информационному вещанию АО «Творческого объединения «Красная звезда» Алексей Харьков.

«Алексей Викторович унес с собой громадье планов. Вы не представляете, сколько у него было идей. На каждой встрече, на каждой летучке он фонтанировал проектами, придумками. И какую-то часть теперь нам осталось реализовывать без него. А он, к сожалению, больше ничего для нас не придумает», — отметил Харьков.

Сотрудник объединения выразил соболезнования родным и близким Пиманова, подчеркнув, что его смерть — это большое горе. Харьков также добавил, что коллеги считали его своей семьей.

Сердце Алексея Пиманова остановилось 23 апреля. Режиссеру было 64 года. Причиной смерти стал инфаркт.

Он был широко известен как телеведущий программы «Человек и закон». Кроме того, Пиманов руководил медиахолдингом «Красная звезда» и одноименным творческим объединением.

Он также был членом Общественной палаты РФ, сенатором Совета Федерации от Тувы и членом Комитета по обороне и безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что смерть Алексея Пиманова стала самой страшной трагедией в жизни его жены, актрисы Ольги Погодиной.

