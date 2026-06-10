Акула напала на человека возле военно-морской базы во Флориде

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 37 0

Мужчину подвергся атаке во время купания в Мексиканском заливе.

Нападение акулы на базе во Флориде — новости

Фото: 5-tv.ru

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Сотрудник военно-морской базы Панама-Сити во Флориде получил серьезные ранения в результате нападения акулы. Об этом сообщает портал CBS News.

Пострадавшим оказался 30-летний гражданский служащий центра военно-морских надводных сил. Он захотел искупаться в Мексиканском заливе во время обеденного перерыва. Мужчина плавал недалеко от пристани для яхт. Внезапно его атаковала акула, которая схватила мужчину.

Служащего в критическом состоянии доставили в одно из местных медицинских учреждений. У него диагностировали глубокие повреждения обеих рук. Врачи прооперировали пострадавшего, он продолжит лечение в травматологическом центре.

Ранее 5-tv.ru писал о нападениях акул на туристов в Египте. Жертвами атак стали несколько человек. После трагедий власти закрыли пляжи и сформировали комиссию, которая займется расследованием и отловом хищником.

До этого на Ямайке акула откусила руку и голову 16-летнего подростка во время подводной охоты.

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