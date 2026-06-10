«Даже дома задрожали»: взрыв в Кизилюрте напугал жителей соседних городов и сел

Взрыв в Кизилюрте напугал жителей соседних городов и сел

Свидетелями взрыва на газопроводе Моздок-Казимагомед, который прогремел в Кизилюртовском районе Дагестана, стали жители соседних населенных пунктов. Об этом 5-tv.ru сообщил врип главы района Магомед-Гаджияв Кадиев.

«Взрыв был очень даже мощной силы. Люди перепугались. Даже в близлежащих населенных пунктах люди говорят, что дома даже задрожали», — сказал руководитель муниципального образования.

Он подчеркнул, что во избежание паники среди местных жителей районная администрация распространила информацию о том, что ситуация на газопроводе находится под контролем.

Кадиев также отметил, что люди, чьи дома находились недалеко от объекта, были эвакуированы. При этом глава района добавил, что они отказались от пунктов временного размещения и находятся у своих родственников. По его словам, на месте происшествия продолжают работать оперативные службы.

Кроме того, он сообщил, что вокруг газовой трубы расположено более 20 жилых объектов, которые появились еще до утверждения генпланов и охранных зон.

Взрыв на газопроводе прогремел 9 июня, после чего начался пожар, площадь которого составила около 400 квадратных метров. Часть районов временно осталась без газа.

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