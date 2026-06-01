Убила подругу и похитила ее дочь: реальная история «украденного ребенка»

People: женщина убила подруги и похитила ее дочь

История Хайди Бруссард начиналась как обычная жизнь молодой матери из Остина, американского штат Техас. Женщина воспитывала старшего ребенка, готовилась к появлению дочери и делилась радостью с близкими. Среди тех, кто был рядом, находилась и ее давняя подруга Маген Фиерамуска.

По данным следствия, Фиерамуска не просто знала о беременности Хайди. Она сама утверждала, что тоже ждет ребенка, и убеждала окружающих, будто должна родить примерно в то же время.

В декабре 2019 года Хайди Бруссард и ее двухнедельная дочь Марго исчезли. Через неделю тело женщины нашли в багажнике автомобиля, зарегистрированного на Фиерамуску. Младенца обнаружили живым в доме подозреваемой. Об этом сообщило People.

Исчезновение после школьной поездки

По данным полиции, 12 декабря 2019 года 33-летняя Хайди Бруссард отвезла старшего ребенка в школу. С ней была новорожденная дочь Марго. После этого мать и младенец домой не вернулись.

Жених жертвы Шейн Кэри забил тревогу, когда понял, что женщина не появилась в квартире и не выходит на связь. Начались поиски, к которым подключились правоохранители, волонтеры и близкие семьи.

Сначала история выглядела как загадочное исчезновение молодой матери с младенцем. Но вскоре следствие обратило внимание на круг общения Хайди и на ее давнюю подругу Маген Фиерамуску.

Подруга, которая притворялась беременной

Фиерамуска и Бруссард были близки много лет. Они познакомились еще в юности и поддерживали отношения. Когда Хайди забеременела, Маген стала рассказывать, что тоже ждет ребенка.

Окружающие верили ей. Бывший возлюбленный Фиерамуски Кристофер Грин считал, что она действительно беременна от него. По его словам, женщина выглядела так, будто находится в положении.

Фиерамуска готовилась выдать чужого ребенка за своего. При этом она находилась рядом с Хайди в один из самых уязвимых периодов ее жизни — вскоре после родов.

Что вывело следователей на Маген

Казалось, расследование зашло в тупик. Однако в деле появились записи камер наблюдения. По данным следствия, автомобиль Фиерамуски был замечен у жилого комплекса Хайди в день исчезновения. Один из свидетелей также рассказал, что видел женщину с маленьким ребенком, которая садилась в машину.

Позднее агенты ФБР вышли на Кристофера Грина. Его заметили возле магазина, где он покупал детские вещи и смесь. Когда мужчине показали фотографии пропавших Хайди и Марго, он сообщил, что младенец похож на ребенка, который находится у него дома.

Грин думал, что Фиерамуска родила их общего ребенка. На самом деле, как установили правоохранители, в доме находилась похищенная дочь Хайди Бруссард.

Ребенка нашли живым

Через неделю после исчезновения полиция пришла к дому Фиерамуски в городе Джерси-Виллидж, неподалеку от Хьюстона. Там правоохранители обнаружили новорожденную девочку.

Позднее анализ ДНК подтвердил: это была Марго, дочь Хайди Бруссард и Шейна Кэри. Ребенок был жив и не получил серьезных повреждений.

Но в автомобиле, стоявшем у дома Фиерамуски, следователи нашли тело Хайди. Причиной смерти стало удушение.

Зачем она это сделала

Следствие считало, что Фиерамуска хотела забрать ребенка подруги и выдать его за собственного. Ее обман с беременностью позволял подготовить окружающих к появлению младенца, не вызывая подозрений.

Бывший партнер женщины верил, что у него родилась дочь. Именно поэтому, когда в доме появился ребенок, он не сразу понял, что младенец может быть похищенным.

Позднее Фиерамуске предъявили обвинения в убийстве и похищении.

Приговор спустя несколько лет

В 2023 году Маген Фиерамуска признала вину. Ее приговорили к 55 годам лишения свободы. Женщина отказалась от права на апелляцию.

Такой исход позволил избежать длительного судебного процесса и возможного смертного приговора. При этом семья Хайди получила юридическое завершение дела, хотя саму потерю это, конечно, не могло исправить.

Марго вернули отцу. Позднее он не раз писал о Хайди и их детях, подчеркивая, что память о погибшей матери остается с семьей.

Почему история снова стала обсуждаемой

К делу вновь привлек внимание фильм «Украденный ребенок: убийство Хайди Бруссард». Картина вышла на Lifetime в 2023 году, а в 2026 году стала доступна на Netflix.

Создатели фильма указали, что лента основана на реальных событиях, материалах дела и полицейском расследовании. При этом часть деталей, диалогов и хронологии была изменена для усиления драматического эффекта.

Главные события, однако, совпадают с реальной историей: близкая подруга Хайди притворялась беременной, молодая мать исчезла вскоре после родов, а ее ребенка нашли в доме женщины, которой семья доверяла.

