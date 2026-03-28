Духоподъемные Filatov & Karas: винил, ретро и хор Сретенского монастыря

Filatov & Karas сделали фит с хором Сретенского монастыря

Одна из самых светлых вещей, которые существуют в жизни — это музыка. Такой вывод сделала группа Filatov & Karas в эксклюзивной беседе с корреспондентом 5-tv.ru на съемках своего клипа «Включи музыку».

За время творческого союза двух «отцов» коллектива Дмитрия Филатова и Алексея Осокина к ним присоединились еще два участника, которые стали уже полноценными членами семьи под названием Filatov & Karas. Вместе они уже почти 15 лет задают ритм разным поколениям. Музыка, по их словам, очень влиятельный инструмент для человека — она может и погрузить в меланхолию, и развеселить, и заставить грустить… Так что у музыканта в руках огромная ответственность, как заявляют ребята.

Участники группы большие фанаты ретро-техники. Это, конечно, выдает их студия… Все два этажа творческой мастерской переполнены виниловыми пластинками, раритетными проигрывателями, и даже при входе гостей встречает огромный игровой автомат «из 1990-х» с большой надписью Filatov & Karas… Все эти музыкальные «приблуды прошлого» войдут в кадр их нового клипа «Включи музыку».

«Одна из задач новой песни — показать эволюцию музыки… Казалось бы, что ее золотая эпоха осталась в восьмидесятых… И в каждую из эпох говорили, что все! Наступает смерть индустрии… А по факту винил, который должен был убить живые выступления, только развил дополнительный интерес к музыке. Кассеты, которые, казалось бы, должны были убить все остальное, сделали ее более компактной, и появились плееры, которые можно было брать в дорогу…» — рассуждает один из основателей группы Дмитрий Филатов.

Слухи об исчезновении живых песен и ее создателей ходят уже давно, но с внедрением ИИ в музыку, пророчества на злободневную тему усугубились… Группа Filatov & Karas ответственно взялась за разрушение данного стереотипа. Музыканты считают, что границ в этой сфере практически не существует. И сделали необычную коллаборацию — песня «Включи музыку» исполняется совместно с хором Сретенского монастыря.

«Мы не почувствовали с ними, даже никакую разницу в воспитании. Музыка может объединить культуры абсолютно диаметрально противоположные. И мне кажется, это клевый момент для того, чтобы люди из клубов в какой-то момент пошли слушать хор в монастырь, а прихожане монастыря в какой-то момент оказались на дискотеке и поняли, что там тоже ничего страшного нет…» — рассуждает один из участников Filatov & Karas.

Музыканты также опровергли и то, что парни из монастыря какие-то не такие, как все:

«Они такие же взрослые мужики, как и мы. Две руки, две ноги…»

Так что в новом творении Filatov & Karas «Включи музыку» можно рассмотреть и старинную коллекцию, и услышать слияние разных культур, и просто поймать наслаждение от хорошего трека. Клип был создан при поддержке гранта ПФКИ. По словам артистов, они посвящают эту композицию исцеляющей силе музыки.

Ранее 5-tv.ru писал, как новый закон о защите языка изменит российскую эстраду.