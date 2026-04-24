Суд Москвы заочно арестовал комика Семена Слепакова*

Дарья Бруданова Журналист

Он неоднократно нарушал закон РФ.

Почему Семена Слепакова заочно арестовали в Москве

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал комика, актера и продюсера Семена Слепакова*. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

В Telegram-канале ведомства сказано, что в отношении некогда знаменитого артиста заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Наказание вступит в силу с момента передачи Семена Слепакова правоохранительным органам РФ. Это может произойти в случае его экстрадиции, депортации или фактического задержания на территории России.

До этого сотрудники Следственного комитета РФ требовали арестовать Семена Слепакова за нарушение закона об иноагентах. Согласно материалам дела, комик неоднократно публиковал на своей странице в социальных сетях информацию, не указывая при этом, что она была создана иноагентом. В связи с этим Семена Слепакова также объявили в розыск.

Ранее суд назначил рэперу Моргенштерну* крупный штраф за неисполнение обязанностей иноагента. Он должен выплатить семь миллионов рублей за нарушение закона РФ. Это дело тоже рассматривалось заочно, то есть без присутствия артиста. Музыкант, как и комик, уже несколько лет живет за пределами Российской Федерации.

* — включен в реестр иностранных агентов РФ.

