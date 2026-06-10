Силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника под Москвой

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку четырех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

«Атака четырех беспилотников отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал глава города на своем канале в мессенджере МАКС.

Ранее Собянин заявил, что с 01:00 до 05:00 10 июня 2026 года на подлете к столице силы ПВО ликвидировали семь беспилотников. Два БПЛА поразили в 01:18, еще один — спустя 50 минут. Через час были уничтожены еще три дрона, и еще два — в период с 04:30 до 05:00.

Регионы России регулярно подвергаются атакам ВСУ с начала специальной военной операции. О ее проведении президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года в обращении к народу. Боевики киевского режима применяют как беспилотные летательные аппараты, так и ракетные системы для ударов по мирным населенным пунктам в приграничье.

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