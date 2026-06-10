Силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника под Москвой
На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку четырех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.
«Атака четырех беспилотников отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал глава города на своем канале в мессенджере МАКС.
Ранее Собянин заявил, что с 01:00 до 05:00 10 июня 2026 года на подлете к столице силы ПВО ликвидировали семь беспилотников. Два БПЛА поразили в 01:18, еще один — спустя 50 минут. Через час были уничтожены еще три дрона, и еще два — в период с 04:30 до 05:00.
Регионы России регулярно подвергаются атакам ВСУ с начала специальной военной операции. О ее проведении президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года в обращении к народу. Боевики киевского режима применяют как беспилотные летательные аппараты, так и ракетные системы для ударов по мирным населенным пунктам в приграничье.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 10 июн
- Собянин сообщил о ликвидации 8 БПЛА на подлете к Москве за ночь
- 9 июн
- Собянин сообщил о сбитии 20-го беспилотника, направлявшегося к Москве
- 9 июн
- За утро силы ПВО сбили пять летевших на Москву украинских беспилотников
- 9 июн
- Ранним утром силы ПВО уничтожили летевший на Москву беспилотник ВСУ
- 8 июн
- Собянин сообщил о сбитом БПЛА на подлете к Москве
- 6 июн
- Силы ПВО сбили восемь дронов боевиков ВСУ на подлете к Москве
- 6 июн
- На подлете к Москве сбили четыре беспилотника боевиков ВСУ
- 3 июн
- В небе над Москвой с начала суток уничтожили 14 беспилотников ВСУ
- 3 июн
- На подлете к Москве уничтожили семь дронов ВСУ
- 2 июн
- Сбито два летевших в сторону Москвы беспилотника ВСУ
Читайте также
64%
Нашли ошибку?