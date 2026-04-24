За наем нелегальных мигрантов для дачных работ может грозить штраф

Мария Гоманюк

Его размер различается в зависимости от региона.

Какие штрафы грозят за наем мигрантов без документов

Адвокат Баранов: за наем нелегальных мигрантов для работ на даче есть штраф

Россиянам может грозить штраф за привлечение к работе на дачном участке иностранных граждан без необходимых документов. Об этом в беседе с ТАСС рассказал адвокат Игорь Баранов.

По его словам, в соответствии с законодательством, частное лицо, нанимающее работника, также считается работодателем и несет ответственность за соблюдение правил трудоустройства. Если у иностранца отсутствует разрешение на работу или патент, штраф для граждан составляет от двух до пяти тысяч рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — от пяти до семи тысяч рублей.

Также юрист пояснил, что основной риск связан с незаконным использованием труда иностранцев. При этом самого работника могут выдворить из страны. Если же будет установлено, что деятельность носит регулярный характер или связана с получением прибыли, то меры ответственности могут ужесточиться.

Эксперт напомнил, что перед наймом необходимо проверить документы иностранного гражданина — паспорт и миграционную карту. В последней как цель въезда должна быть указана работа. Для граждан с безвизовым режимом также требуется патент и подтверждение его оплаты.

Специалист обратил внимание, что патент действует только в том регионе, где был выдан, поэтому, например, документ, оформленный в Московской области, не дает права работать в Москве. Кроме того, работодатель обязан уведомить МВД о заключении и расторжении договора, иначе это также может привести к штрафам.

Помимо этого, юрист добавил, что при сомнениях в подлинности документов лучше отказаться от найма работников, поскольку возможные санкции и проверки могут оказаться значительно дороже, чем услуги легального строителя.

