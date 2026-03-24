Суд Москвы запретил сайт с поддельными сертификатами для получения гражданства

Останкинский районный суд Москвы закрыл сайт, на котором продавались незаконные сертификаты, необходимые для получения российского гражданства. Об этом сообщили «Известия», которые ознакомились с материалами дела.

Речь идет о документах, которые выдаются государственными учреждениями, проводящими экзамены по русскому языку для иностранных граждан. Площадка находилась в свободном доступе и была выявлена в ходе проверки прокуратуры.

Ранее 5-tv.ru сообщал о законопроекте, который изменит правила пребывания и работы иностранных граждан в России. В документе предусматривается привязка права на проживание к уровню доходов и длительности трудового стажа. Так, вид на жительство (ВНЖ) или разрешение на временное проживание (РВП) могут быть аннулированы, если иностранец в течение года работал менее десяти месяцев.

Также законопроект устанавливает минимальный доход мигранта: средний месячный заработок должен быть не ниже регионального прожиточного минимума для самого иностранца и каждого члена его семьи. Новые требования распространяются и на работающих по патенту.

