Женщина умерла на сеансе у психолога в центре Москвы

|
Мария Гоманюк

Спустя несколько минут после начала приема она пожаловалась на ухудшение самочувствия.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Женщина скончалась во время приема у психолога в центре Москвы. По словам самого специалиста, ей стало плохо вскоре после начала консультации, и он сразу вызвал скорую помощь. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru.

Психолог Ринат С. рассказал, что спустя несколько минут после начала сеанса клиент пожаловалась на ухудшение самочувствия, после чего потеряла сознание.

Психолог отметил, что на место прибыли две бригады медиков, в том числе кардиологическая. Врачи около 40 минут пытались провести реанимацию, однако спасти пациента не получилось.

Также собеседник отметил, что на месте работали представители следственных органов и судмедэксперты, которые не обнаружили признаков криминального характера произошедшего. Случившееся, по его словам, рассматривается как несчастный случай.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в московской клинике умерла пациентка, планировавшая сделать липосакцию (пластическая операция по удалению избыточной жировой ткани в местах ее отложения — Прим. ред.).

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.83
-0.17 87.53
-0.44
