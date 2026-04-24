Женщина умерла на сеансе у психолога в центре Москвы

Женщина скончалась во время приема у психолога в центре Москвы. По словам самого специалиста, ей стало плохо вскоре после начала консультации, и он сразу вызвал скорую помощь. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru.

Психолог Ринат С. рассказал, что спустя несколько минут после начала сеанса клиент пожаловалась на ухудшение самочувствия, после чего потеряла сознание.

Психолог отметил, что на место прибыли две бригады медиков, в том числе кардиологическая. Врачи около 40 минут пытались провести реанимацию, однако спасти пациента не получилось.

Также собеседник отметил, что на месте работали представители следственных органов и судмедэксперты, которые не обнаружили признаков криминального характера произошедшего. Случившееся, по его словам, рассматривается как несчастный случай.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.