Мемориал в память об Алексее Пиманове открыли у офиса телеканала «Звезда»

Мемориал в память о журналисте и руководителе медиахолдинга «Красная звезда» Алексее Пиманове установили у офиса редакции телеканала «Звезда». Соответствующее видео публикует 5-tv.ru.

Пиманов ушел из жизни 23 апреля на 65-м году. Причиной его смерти стала остановка сердца.

Он был одним из заметных представителей российского телевидения. На протяжении почти 25 лет Пиманов вел программу «Человек и закон», а также занимался режиссурой, писал сценарии и руководил медиахолдингом «Красная звезда» с 2013 года.

Его коллеги отметили, что Пиманов совмещал работу в эфире с созданием фильмов и управлением медиапроектами. Они подчеркивали, что его уход стал значимой утратой для коллектива, и выражали соболезнования родным и близким.

Журналист также сотрудничал с МИЦ «Известия» и участвовал в создании телевизионных проектов, среди которых сериалы «СМЕРШ», «Грачи», «Операция «Неман» и «Зло».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.