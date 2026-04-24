Гастроэнтеролог предупредила о неочевидных причинах диареи и болей в животе

Mirror: прием популярных витаминов может спровоцировать сбой пищеварения

Прием некоторых популярных витаминных комплексов и биологически активных добавок способен стать скрытым фактором возникновения диареи и болей в области живота. Об этом рассказало издание Mirror со ссылкой на слова врача-гастроэнтеролога Кристин Ли.

Специалист подчеркнула, что подобные симптомы не всегда свидетельствуют о пищевом отравлении или инфекции, а могут быть прямой реакцией организма на раздражающие компоненты препаратов.

По словам эксперта, даже люди, не имеющие диагностированных хронических патологий желудочно-кишечного тракта, могут столкнуться с резким ухудшением самочувствия после употребления определенных нутриентов.

Наибольшую угрозу для слизистой оболочки желудка представляют препараты, содержащие повышенные дозировки железа, кальция и витамина С. Ли пояснила, что эти вещества обладают способностью агрессивно воздействовать на ткани ЖКТ.

«Прием витаминов вместе с пищей помогает лучше их усваивать и снижает риск раздражения желудка», — отметила врач в интервью изданию.

По ее наблюдениям, негативные побочные эффекты в виде тошноты и спазмов чаще всего проявляются в тех случаях, когда пациент принимает капсулы или таблетки на голодный желудок, что кратно усиливает их раздражающее действие.

В качестве профилактики гастроэнтеролог порекомендовала строго соблюдать предписанную дозировку и не заниматься самолечением без предварительной консультации с медиками.

Кристин Ли также акцентировала внимание на том, что наиболее безопасным и естественным способом восполнения дефицита полезных веществ остается сбалансированное питание.

Согласно позиции специалиста, получение необходимых организму микроэлементов из обычных продуктов питания минимизирует риски для пищеварения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.