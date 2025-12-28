Путин подписал закон об отмене ежегодных деклараций чиновников

Борис Сатаров
Документ вводит постоянный контроль за имуществом и доходами госслужащих и их родственников.

Как будут контролировать доходы чиновников и депутатов

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин подписал закон, который отменяет обязанность государственных служащих ежегодно предоставлять декларации о доходах и имуществе. Соответствующий документ опубликован 28 декабря на интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, контроль за денежными средствами и имуществом госслужащих будет осуществляться постоянно в режиме реального времени через государственную систему «Посейдон». При этом декларацию необходимо предоставлять только при поступлении на службу, переводе на другую должность или возникновении оснований для предоставления сведений, например, при покупке имущества стоимостью выше трехлетнего дохода семьи чиновника.

Закон распространяется на всех членов Правительства Российской Федерации и регулирует их обязанность декларировать значимые финансовые операции. Это направлено на повышение прозрачности и предотвращение возможных злоупотреблений.

Ранее, 24 декабря, Путин отметил успешное завершение осенней сессии Парламента и подчеркнул эволюцию формирования законодательной палаты — от переходного двухлетнего срока депутатов первого созыва до участия в ней глав регионов и законодательных собраний.

