Осторожно, грядки! Как работа на огороде может навредить нервной системе

Светлана Стофорандова
Дачникам резко становится плохо весной из-за возросшей активности.

Почему после работы в огороде кружится голова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Врач Багаутдинов: работу в огороде надо начинать постепенно, чтобы не было плохо

Весенние работы на даче могут обернуться не только усталостью, но и серьезной перегрузкой для нервной системы. В беседе с Life.ru невролог и реабилитолог Артем Багаутдинов рассказал о том, почему после нескольких часов на грядках возникают головная боль и слабость.

«После нескольких часов работы на даче появляются головная боль. Чаще всего это списывают на усталость, но на практике такие симптомы связаны с реакцией нервной системы на резкое увеличение активности», — отметил эксперт.

Если долго работать в наклоненном положении, начинает страдать кровоснабжение, и при резком подъеме может потемнеть в глазах. Кроме того, активная работа руками с рассадой нередко приводит к сдавлению нервов, вызывая покалывание и онемение пальцев.

«Есть и менее очевидная деталь — дыхание. Во время усилия многие задерживают его. Это повышает внутричерепное давление и усиливает головную боль», — добавил врач.

Багаутдинов также подчеркнул, что длительная работа в саду без перерывов и еды может привести к падению уровня глюкозы в крови, вызывая слабость, дрожь и головокружение.

«Нервная система лучше переносит нагрузку, если она увеличивается постепенно — тогда вместо перегрузки человек получает ресурс, а не истощение», — заключил невролог.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что перед работой на даче рекомендуется сделать небольшую разминку, а для защиты от травм использовать корсеты.

